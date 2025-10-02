Традиційно рослина зацвітає напередодні Різдва, звідси й отримала свою назву різдвяника, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дім і присадибна ділянка". Часом буває й таке, що цвітіння не відбувається. На це є кілька причин, тому власницям цієї рослини треба знати, як за нею правильно доглядати.

Як доглядати за різдвяником?

Рослина може не рости відповідно через неправильний горщик. Якщо він буде занадто великим, то таким чином різдвяник почне нарощувати кореневу систему, а не формувати бутони. Рекомендовано обирати горщик, що втричі нижчий за висоту різдвяника.

Фахівчиня рекомендує завжди дотримуватися кількох правил. Тримати вазон варто на північно-східному чи західному вікні. У випадку, якщо рослина стоїть на південному вікні, то варто подбати про притінення від сонячних променів.

На початку бутонізації горщик переміщувати не можна, бо інакше рослина може скинути всі бутони. Поливати різдвяник не варто й водою з хлором чи вапном, бо такий полив погано впливає на ріст та розвиток. Найкращою водою є дощова, або ж водопровідна, яка відстоювалася впродовж 10 днів.

Це цікавим моментом в догляді є обприскування теплою водою, яку потребує рослина, бо вологість повітря – ключовий момент хорошого цвітіння.

Кілька простих кроків у догляді допоможуть отримати першу хвилю цвітіння, а тоді рослині треба дати відпочити кілька тижнів. Далі полив зменшується, а будь-які підживлення – прибираються. Через 2 – 3 тижні цвітіння відновиться й догляд потрібно продовжити за тією ж схемою.

Щоб рослина зацвіла саме на Різдво, потрібно відрахувати 50 днів назад, щоб придбати вазон. Виберіть для нього відповідне місце й більше не переміщуйте, а 25 грудня рослина зацвіте яскравими червоними квітами. Після початку цвітіння, вазон потрібно підживлювати фосфором та калієм, а також двічі на тиждень поливати.

З жовтня по листопад різдвяник перебуває в періоді спокою. Фахівці радять тримати рослину в прохолодному місці й поливати раз на тиждень. Вже з другої половини листопада полив повинен здійснюватися через день.

У листопаді – грудні в рослини починається період бутонізації. У цей час полив повинен бути регулярним та рясним. Вже під час самого цвітіння рослину не можна пересувати й рухати, щоб різдвяник не скинув квіти.

Видання Real Simple зазначає, що рослина потребує 12 годин темряви щодня та помірного підливання для цвітіння. Саме стабільна температура та яскраве непряме світло вдень важливі для здорового росту рослини. Від пересадки у більший горщик варто відмовитися, бо це може уповільнити ріст різдвяника.

