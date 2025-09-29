Орхідея є найпопулярнішою кімнатною рослиною, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вона є дещо вибагливою в догляді, однак підживлення є необхідним для пишного цвітіння квітів.
Чим удобрити орхідею восени?
Фахівці кажуть, що яєчна шкаралупа є простою й доступною підгодівлею для орхідей. Вона багата кальцієм, який досить позитивно впливає на рослину. Кальцій зміцнює клітинні стінки рослин, сприяє розвитку сильних коренів і стебел та допомагає сформувати стійкі квітки.
Забезпечити орхідею кальцієм потрібно в момент закладання квітконосів, бо саме в цей період рослини хочуть більше поживних речовин.
Для удобрення потрібна шкаралупа з двох яєць. Щоб видалити залишки з яйця її треба добре промити, а тоді просушити в духовці до утворення крихкого стану. Далі шкаралупу треба подрібнити в ступці чи кавомолці, а отриману крихту – залити водою й дати настоятися кілька днів.
Орхідея взимку зацвіте / Фото Pexels
Отриманий настій потрібно процідити й змішати з водою в однаковій пропорції. Впродовж всієї осені цим розчином потрібно поливати орхідею кожного місяця.
Такий яєчний чай допоможе рослинам краще пережити перепад температури, зміцнить їхнє листя й стебла, а також збільшить шанс на появу великих та красивих квітів.
Яка основна помилка в догляді за орхідеєю?
Фахівці з видання Express розповіли, що найчастіше орхідея страждає від надмірного поливу. Значна кількість води призводить до гниття коренів. Рослинам краще недолити воли, ніж її перелити. А ще значною помилкою є внесення великої кількості добрив. Якщо дати рослині занадто багато добрив, то це призведе до опіків та накопичення солі, які зневоднять рослину.
Як часто поливати фаленопсис?
Фаленопсис потребує поливу, коли корені стають світлими, а поверхня субстрату суха, у період цвітіння вологи потрібно більше.
Рекомендовано використовувати методи "гарячий душ" або "занурення у воду" для зволоження, уникаючи попадання води в пазухи листя.