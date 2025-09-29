Орхідея є найпопулярнішою кімнатною рослиною, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вона є дещо вибагливою в догляді, однак підживлення є необхідним для пишного цвітіння квітів.

Чим удобрити орхідею восени?

Фахівці кажуть, що яєчна шкаралупа є простою й доступною підгодівлею для орхідей. Вона багата кальцієм, який досить позитивно впливає на рослину. Кальцій зміцнює клітинні стінки рослин, сприяє розвитку сильних коренів і стебел та допомагає сформувати стійкі квітки.

Забезпечити орхідею кальцієм потрібно в момент закладання квітконосів, бо саме в цей період рослини хочуть більше поживних речовин.

Для удобрення потрібна шкаралупа з двох яєць. Щоб видалити залишки з яйця її треба добре промити, а тоді просушити в духовці до утворення крихкого стану. Далі шкаралупу треба подрібнити в ступці чи кавомолці, а отриману крихту – залити водою й дати настоятися кілька днів.



Орхідея взимку зацвіте / Фото Pexels

Отриманий настій потрібно процідити й змішати з водою в однаковій пропорції. Впродовж всієї осені цим розчином потрібно поливати орхідею кожного місяця.

Такий яєчний чай допоможе рослинам краще пережити перепад температури, зміцнить їхнє листя й стебла, а також збільшить шанс на появу великих та красивих квітів.

Яка основна помилка в догляді за орхідеєю?

Фахівці з видання Express розповіли, що найчастіше орхідея страждає від надмірного поливу. Значна кількість води призводить до гниття коренів. Рослинам краще недолити воли, ніж її перелити. А ще значною помилкою є внесення великої кількості добрив. Якщо дати рослині занадто багато добрив, то це призведе до опіків та накопичення солі, які зневоднять рослину.

