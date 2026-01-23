Догляд за орхідеями часом є непростим завданням, і іноді ці вибагливі квіти відмовляються цвісти без відповідного підживлення, пише Express.

Чим можна підживити орхідею?

Орхідеї – це неймовірні кімнатні рослини, що за умови правильного догляду можуть тішити цвітінням не один рік. Втім, поширені домашні сорти часто мають репутацію дещо впертих, коли мовиться про цвітіння. Орхідеї можуть відмовлятися цвісти з цілої низки причин: недостатня кількість освітлення, неправильний полив, температура тощо.

Та якщо орхідея не цвіте вже більше, ніж пів року, можна спробувати підживити її елементарним добривом з двох повністю натуральних інгредієнтів. Все, що потрібно – це бананова вода. Тож наступного разу, коли вдома опиняться банани, не поспішайте викидати шкірки з цих фруктів. Виявляється, вони просто-таки наповнені мікроелементами, що потрібні для процвітання цих рослин, пише Mirror.

Втім, перед використанням шкірки слід перетворити на якісне добриво, і використовувати його не можна надто часто – тільки раз на місяць.

Як приготувати бананову воду для орхідей?

Для того, аби зробити елементарне й дуже корисне добриво для квітів, потрібно просто замочити очищені шматочки банана у воді на кілька днів, після цього процідити та використовувати отриману рідину для поливу орхідей.

Але якщо не хочеться витрачати сам фрукт, можна натомість взяти лише шкірки: подрібніть їх на маленькі шматочки у блендері та змішайте з водою. Після 3 – 4 днів добриво готове.

