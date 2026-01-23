Уход за орхидеями порой является непростой задачей, и иногда эти прихотливые цветы отказываются цвести без соответствующей подпитки, пишет Express.

Интересно Вот почему морковь гниет за несколько недель: нужно лишь изменить ее хранение

Чем можно подкормить орхидею?

Орхидеи – это невероятные комнатные растения, что при условии правильного ухода могут радовать цветением не один год. Впрочем, распространенные домашние сорта часто имеют репутацию несколько упрямых, когда речь идет о цветении. Орхидеи могут отказываться цвести по целому ряду причин: недостаточное количество освещения, неправильный полив, температура и тому подобное.

Но если орхидея не цветет уже более, чем полгода, можно попробовать подкормить ее элементарным удобрением из двух полностью натуральных ингредиентов. Все, что нужно – это банановая вода. Поэтому в следующий раз, когда дома окажутся бананы, не спешите выбрасывать кожуру с этих фруктов. Оказывается, они просто-таки наполнены микроэлементами, что нужны для процветания этих растений, пишет Mirror.

Впрочем, перед использованием кожуры следует превратить в качественное удобрение, и использовать его нельзя слишком часто – только раз в месяц.

Как приготовить банановую воду для орхидей?

Для того, чтобы сделать элементарное и очень полезное удобрение для цветов, нужно просто замочить очищенные кусочки банана в воде на несколько дней, после этого процедить и использовать полученную жидкость для полива орхидей.

Но если не хочется тратить сам фрукт, можно вместо этого взять только кожуру: измельчите их на маленькие кусочки в блендере и смешайте с водой. После 3 – 4 дней удобрение готово.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?