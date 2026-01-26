Як знищити цвіль за 15 хвилин: один засіб, який миттєво вирішить проблему

Пліснява зустрічається в багатьох помешканнях, особливо в холодну пору року. Коли в приміщенні накопичується волога та конденсат, то на стінах та плитці у ванній з’являються неприємні чорні цятки. Вивести її можна доволі просто.

Цвіль буде повертатися постійно, якщо не усунути джерело вологи й не забезпечити хорошу вентиляцію приміщення, пише Express. Фахівці радять постійно підтримувати сухість та циркуляцію повітря.

Коли вологе повітря не має куди виходити, тоді й осідає на стінах та створює ідеальні умови для росту цвілі. Саме тому треба постійно використовувати витяжку у ванній кімнаті та на кухні, а також відкривати вікна.

Який засіб швидко виведе плісняву?

Доволі часто господині використовують проти плісняви оцет. Він добре знищує спори, які не дозволяють цвілі розростатися далі. Для створення засобу проти плісняви потрібно лише розвести оцет з водою в однаковій пропорції та обробити рідиною уражену ділянку.

Оцет одразу увійде в дію, але для кращого результату, розчин варто залишити на годинку, а тоді вже протерти вологою ганчіркою.



Оцет швидко виводить плісняву зі стіни / Фото Pexels

Окрім звичного нам засобу є ще спеціалізовані спреї. Їх можна використовувати у тому випадку, якщо цвіль – не локальна, а розрослася по всьому помешканню. Також фахівці радять зробити для плісняви так звану "шокову вентиляцію". Суть методу полягає у виштовхуванні застарілого повітря з дому та впусканні великої кількості свіжого повітря. Потрібно лише відкрити вікно на 5 хвилин.

До слова, видання IFL Science пише, що сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.

Які ще лайфхаки треба знати?