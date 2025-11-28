Чотири кімнатні рослини, які зменшують вологу в приміщенні

Цвіль та надмірна вологість є поширеною сезонною проблемою у домівці в зимову пору. Проте є певні кімнатні рослини, які природним шляхом здатні поглинути вологу й стати ефективними у запобіганні конденсату й грибка.

Рослини можуть помітно покращувати мікроклімат у житлових приміщеннях, пише 24 Канал з посиланням на Express. Зменшена вологість понижує ризик утворення цвілі. Головне – обрати ті рослини, які не потребують складного догляду. Тримати вазони можна у ванній кімнаті чи у спальні.

"Пліснява з’являється через надмірну вологість, а теплі приміщення є найбільш вразивими. Використання рослин – це природний та дієвий спосіб контролювати рівень вологості вдома", – кажуть фахівці.

Які рослини зменшують вологість?

Англійський плющ

Ця рослина добре підходить для невеликих ванних кімнат. Англійський плющ добре росте при яскравому непрямому світлі та потребує регулярного, але помірного поливу. Попри те, що плющ добре забирає вологу, він є шкідливим для домашніх тварин, тому його краще розміщувати у підвісних кашпо чи на високих полицях.

Лілія миру

Рослина добре росте в тіні й добре почуває себе у приміщеннях з високою вологістю. Лілія миру вважається найкращим варіантом для приміщень з вологою, не потребує прямих сонячних променів та добре очищує повітря. Цей вазон теж токсичний для тварин, тому його варто тримати на недосяжній висоті.



Лілія миру забирає вологу / Фото Pexels

Тещин язик

Рослина є витривалою та невибагливою. Її часто купують для боротьби з конденсатом та виведення зайвої вологи з приміщення. Зміїна рослина любить яскраве світло та потребує поливу раз на тиждень. Її листя добре поглинає надлишок вологи та фільтрує побутові токсини.

Пальма

Багато видів пальм добре справляються з вологістю, поглинаючи її через листя. Хорошим вибором буде бамбукова чи карликова фінікова пальма.

Видання IFL Science пише, що сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.

Які ще лайфхаки треба знати?