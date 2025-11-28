Растения могут заметно улучшать микроклимат в жилых помещениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Уменьшенная влажность снижает риск образования плесени. Главное – выбрать те растения, которые не требуют сложного ухода. Держать вазоны можно в ванной комнате или в спальне.

"Плесень появляется из-за чрезмерной влажности, а теплые помещения являются наиболее впечатляющими. Использование растений – это естественный и действенный способ контролировать уровень влажности дома", – говорят специалисты.

Какие растения уменьшают влажность?

Английский плющ

Это растение хорошо подходит для небольших ванных комнат. Английский плющ хорошо растет при ярком непрямом свете и требует регулярного, но умеренного полива. Несмотря на то, что плющ хорошо забирает влагу, он является вредным для домашних животных, поэтому его лучше размещать в подвесных кашпо или на высоких полках.

Лилия мира

Растение хорошо растет в тени и хорошо чувствует себя в помещениях с высокой влажностью. Лилия мира считается лучшим вариантом для помещений с влажной, не требует прямых солнечных лучей и хорошо очищает воздух. Этот вазон тоже токсичен для животных, поэтому его следует держать на недосягаемой высоте.



Лилия мира забирает влагу / Фото Pexels

Тещин язык

Растение является выносливым и неприхотливым. Его часто покупают для борьбы с конденсатом и вывода лишней влаги из помещения. Змеиное растение любит яркий свет и нуждается в поливе раз в неделю. Его листья хорошо поглощает избыток влаги и фильтрует бытовые токсины.

Пальма

Многие виды пальм хорошо справляются с влажностью, поглощая ее через листья. Хорошим выбором будет бамбуковая или карликовая финиковая пальма.

Издание IFL Science пишет, что соль на подоконнике может поглощать влагу и уменьшать образование конденсата на окнах. Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности следует использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.

Какие еще лайфхаки надо знать?