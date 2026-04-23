Ці найвідоміші рослини – отруйні: про це мало хто знає

Квітучі рослини здатні оживити простір у квартирі чи в саду, додаючи кольору та аромату. Проте мало хто враховує одну річ – чи траплятимуться серед цих рослин отруйні види, а такі є, й про них мало хто знає.

Деякі види рослин містять токсичні речовини, які можуть бути небезпечними для людей та домашніх улюбленців, пише Good Housekeeping.

Читайте також 5 ягід, які можна посадити у квітні: плоди будуть вже влітку

Часом зовнішній вигляд вводить в оману, оскільки яскраві квіти, приємний запах чи популярний декор зовсім не означають безпечність. У переліку рослин – популярні різновиди з різним рівнем токсичності.

Вони можуть викликати як легке подразнення шкіри, так і серйозні проблеми з травленням чи диханням.

Які рослини вважаються отруйними?

Гіацинт

Квіти приваблюють насиченими кольорами й сильним ароматом, проте у рослині містяться сполуки, які можуть нашкодити людям і тваринам. Контакт із гіацинтом або його вживання може призвести до подразнення шкіри чи проблем з травленням.



Отруйні рослини, з якими слід бути обережними / Фото Pinterest

Пуансетія

Рослина вже давно стала символом святкового декору. Її токсичність хоч і невисока, але це не означає, що вона повністю безпечна. Сік і листя можуть викликати подразнення чи дискомфорт, особливо якщо їх проковтнуть діти чи домашні тварини.



Іриси вважаються отруйними / Фото Pinterest

Клематис

Ця рослина має ніжний та елегантний вигляд, проте квіти й листя містять речовини, які можуть спричинити подразнення й проблеми зі шлунком при потраплянні в організм. Навіть дотик до рослини іноді може викликати реакцію на шкірі, тому працювати з нею потрібно лише в рукавичках.



Клематис вважається отруйним / Фото Pexels

Амариліс

Красива квіткова рослина часто з’являється вдома під час свят, проте теж належить до отруйних рослин. Усі частини цього вазону можуть викликати неприємні симптоми, причому найбільша концентрація токсинів міститься у цибулині.



Отруйні рослини, з якими слід бути обережними / Фото Pinterest

Ірис

Популярні садові іриси теж можуть бути небезпечними. Їхні корені та листя здатні подразнювати шкіру, тому під час роботи з ними варто захищати руки й шкіру одягом.



Іриси вважаються отруйними / Фото Pinterest

Які ще є отруйні рослини в саду?

У саду варто уникати ще кількох небезпечних рослин, пише видання Martha Steward. Ці рослини здатні спричинити значні проблеми зі здоров’ям – порушити серцевий ритм, викликати нудоту та судоми.

До списку шкідливих рослин входять – аконіт, олеандр, конвалія, рута садова, наперстянка, бругмансія. Цих садових рослин краще уникати, бо вони становлять небезпеку для людей та домашніх улюбленців.

Які ще є цікаві поради дачникам?