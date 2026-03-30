Перш ніж братися за посадки, потрібно зрозуміти, які саме види квітів цвітуть усе літо.

Які квіти вибрати для цвинтаря?

Варто звернути увагу на те, що на цвинтарі найчастіше ґрунт глинистий та піщаний. Якщо у глинистому вода постійно застоюється, то в піску води для рослини буде недостатньо. Для посадки на цвинтарі підходять ґрунтопокривні рослини.

Освітленість ділянки теж має важливе значення. Потрібно зрозуміти, які саме рослини потрібні – ті, що ростуть на сонці, чи ті, що ростуть в тіні.

Посаджені рослини повинні прикрашати могилу й цвісти якомога довше, тому потрібно обирати саме ті квіти, які мають довгий термін цвітіння.

Що посадити на могилі?

Для глинистого ґрунту підійдуть рослини, які добре переносять вологість. До списку входять конвалії, іриси та астильби.

У піщаний ґрунт садять рослини, які переносять сухість та нестачу води. Фахівці радять обирати лаванду чи гортензію.

Супіщаний ґрунт поєднує в собі глинистий та піщаний, тому для нього підійдуть півонії, братки та жоржини. Якщо ґрунт родючий, то можна висаджувати гладіолуси, лілії чи троянди.



На цвинтарі часто садять братки

Що посадити на сонці чи в тіні?

На сонці можна садити рослини, які переносять прямі сонячні промені. До таких входить соняшник, герань та маргаритки.

У тіні можна висаджувати квіти, які добре ростуть в умовах нестачі сонячного світла. Це можуть бути астильби, хости та фіалки.

Досить часто біля пам’ятників висаджують килимові рослини. Їхня перевага полягає в тому, що вони покривають ґрунт килимом, запобігаючи росту бур’янів.

Такі рослини мають привабливий вигляд та не вимагають багато догляду після висаджування. До килимових рослин входить барвінок, седум та вербейник монетчаний.

Найчастіше для висаджування на могилах віддають перевагу багаторічникам. Фахівці виділили серед всіх рослин тюльпани, нарциси, незабудки, ехінацею, рудбекію, конвалію, деревій, лаванду, гортензії.

Однорічні рослини вимагають постійної пересадки, а також постійного поливу й догляду. Проте їх теж можна садити, якщо є бажання. Найчастіше для цвинтарів обирають космію, календулу, братки, волошку та садову гвоздику.

Київ 24 пише, що рослина обрієта вкриє могилу квітучим килимом. Вона досить посухосійка, тож достатньо буде лише раз на кілька місяців підлити землю. Вирощується через розсаду, а після пересадки буде добре рости, без жодних проблем.

