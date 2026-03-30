Прежде чем браться за посадки, нужно понять, какие именно виды цветов цветут все лето, пишет ТСН.

Какие цветы выбрать для кладбища?

Стоит обратить внимание на то, что на кладбище чаще всего почва глинистая и песчаная. Если в глинистой вода постоянно застаивается, то в песке воды для растения будет недостаточно. Для посадки на кладбище подходят почвопокровные растения.

Освещенность участка тоже имеет важное значение. Нужно понять, какие именно растения нужны – те, что растут на солнце, или те, что растут в тени.

Посаженные растения должны украшать могилу и цвести как можно дольше, поэтому нужно выбирать именно те цветы, которые имеют долгий срок цветения.

Что посадить на могиле?

Для глинистой почвы подойдут растения, которые хорошо переносят влажность. В список входят ландыши, ирисы и астильбы.

У песчаную почву сажают растения, которые переносят сухость и недостаток воды. Специалисты советуют выбирать лаванду или гортензию.

Супесчаная почва сочетает в себе глинистый и песчаный, поэтому для него подойдут пионы, анютины глазки и георгины. Если почва плодородная, то можно высаживать гладиолусы, лилии или розы.



На кладбище часто сажают анютины глазки

Что посадить на солнце или в тени?

На солнце можно сажать растения, которые переносят прямые солнечные лучи. К таким входит подсолнечник, герань и маргаритки.

В тени можно высаживать цветы, которые хорошо растут в условиях недостатка солнечного света. Это могут быть астильбы, хосты и фиалки.

Довольно часто возле памятников высаживают ковровые растения. Их преимущество заключается в том, что они покрывают почву ковром, предотвращая рост сорняков.

Такие растения имеют привлекательный вид и не требуют много ухода после высадки. К ковровым растениям входит барвинок, седум и вербейник монетчатый.

Чаще всего для высадки на могилах отдают предпочтение многолетникам. Специалисты выделили среди всех растений тюльпаны, нарциссы, незабудки, эхинацею, рудбекию, ландыш, тысячелистник, лаванду, гортензии.

Однолетние растения требуют постоянной пересадки, а также постоянного полива и ухода. Однако их тоже можно сажать, если есть желание. Чаще всего для кладбищ выбирают космею, календулу, анютины глазки, василек и садовую гвоздику.

Киев 24 пишет, что растение обриета укроет могилу цветущим ковром. Она достаточно засухосейка, поэтому достаточно будет лишь раз в несколько месяцев подлить землю. Выращивается через рассаду, а после пересадки будет хорошо расти, без проблем.

