Дачники шкодують про посадку цього дерева: воно швидко знищує увесь сад

Чорна акація потрапила до Європи з Північної Америки ще в XVII столітті. І хоч раніше дерево тішило садівників, проте зараз чорна акація вважається одним з найпроблемніших інвазивних видів.

Чимало дачників закликають не садити акацію в саду, оскільки її поширення може стати справжньою проблемою, пише WP Kobieta. Дерево розвиває дуже потужну та розгалужену кореневу систему, від якої проростають численні пагони.

Чому чорна акація є шкідливою?

Дерево різко змінює властивості ґрунту, на якому росте. Завдяки симбіозу з бактеріями, що фіксують азот з повітря, воно насичує ґрунт цим елементом до рівнів, смертельних для багатьох місцевих рослин.

Через це сусідні рослини, що ростуть поруч з акацією зникають, замінюючись азотолюбними рослинами, призводячи до деградації місцевого біорізноманіття.

Окрім того, що ця рослина отруйна й витісняє місцеві види, майже всі частини цього дерева містять токсичні сполуки, які можуть бути небезпечними для людей і тварин, особливо коней.

Крім того, гілки чорної акації дуже легко ламаються, тому здатні становити загрозу під час сильного вітру чи шторму.



Чорну акацію не варто садити на ділянці

Martha Stewart пише про ще кілька інвазивних рослин, які не варто садити на ділянці. Йдеться про грушу Бредфорта, яка витісняє всі дерева й екосистему. Норвезький клен є популярним міським деревом, проте він сильно затіняє інші рослини.

Небезпечним вважається також і небесне дерево. Ця інвазивна рослина може поширити до 300 тисяч насінин, тож позбутися потім дерева, якщо воно вже вкоріниться – дуже складно.

