Дачники шкодують про посадку цього дерева: воно швидко знищує увесь сад
- Чорна акація вважається інвазивним видом, який змінює властивості ґрунту і витісняє місцеві рослини.
- Рослина отруйна, небезпечна для людей і тварин, а її гілки можуть ламатися під час шторму.
Чорна акація потрапила до Європи з Північної Америки ще в XVII столітті. І хоч раніше дерево тішило садівників, проте зараз чорна акація вважається одним з найпроблемніших інвазивних видів.
Чимало дачників закликають не садити акацію в саду, оскільки її поширення може стати справжньою проблемою, пише WP Kobieta. Дерево розвиває дуже потужну та розгалужену кореневу систему, від якої проростають численні пагони.
Чому чорна акація є шкідливою?
Дерево різко змінює властивості ґрунту, на якому росте. Завдяки симбіозу з бактеріями, що фіксують азот з повітря, воно насичує ґрунт цим елементом до рівнів, смертельних для багатьох місцевих рослин.
Через це сусідні рослини, що ростуть поруч з акацією зникають, замінюючись азотолюбними рослинами, призводячи до деградації місцевого біорізноманіття.
Окрім того, що ця рослина отруйна й витісняє місцеві види, майже всі частини цього дерева містять токсичні сполуки, які можуть бути небезпечними для людей і тварин, особливо коней.
Крім того, гілки чорної акації дуже легко ламаються, тому здатні становити загрозу під час сильного вітру чи шторму.
Чорну акацію не варто садити на ділянці / Фото Pexels
Martha Stewart пише про ще кілька інвазивних рослин, які не варто садити на ділянці. Йдеться про грушу Бредфорта, яка витісняє всі дерева й екосистему. Норвезький клен є популярним міським деревом, проте він сильно затіняє інші рослини.
Небезпечним вважається також і небесне дерево. Ця інвазивна рослина може поширити до 300 тисяч насінин, тож позбутися потім дерева, якщо воно вже вкоріниться – дуже складно.
