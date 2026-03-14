Більшість з нас звикли довершувати образи чорною сумкою, проте цієї весни правила змінюються і в моду входить червона сумка, пише City Magazine.

Чому варто купити червону сумку?

Тут слід визначити, що хоч і в моді сумка червоного кольору, не варто звертати увагу на яскравий "кричущий" червоний. Варто шукати глибокий, насичений та вишуканий червоний відтінок, який виглядає набагато краще.

Різноманітний асортимент сумок можна придбати на українському маркетплейсі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Вдало виглядають сумки червоного кольору з гладкої шкіри. Така річ не потребує додаткових прикрас, тож стане гарним акцентом до образу. Червоний колір є символом енергії, тож відмінно підійде для акцентних образів після похмурою зими.

Безумовно сумка червоного кольору привертає увагу, тож жінка, яка її носить, демонструє, що не боїться виділятися. Простий крій сумки й насичений колір створять правильний модний баланс.

З чим носити червону сумку?

Багато жінок бояться насичених кольорів, оскільки вважають, що їх важко поєднувати, проте червона сумка добре пасуватиме до класичних поєднань. Стилісти радять одягнути з ніг до голови сірий, бежевий або чорний колір речей та доповнити їх червоною сумкою. Ефект буде миттєвим, тож такий аксесуар створить охайний та доглянутий вигляд.

Червона сумка добре поєднується також з джинсами та білою сорочкою. Це поєднання є вічною класикою, як і червона сумка, яка отримала новий поштовх цього року.

А ще варто забути, що сумка має пасувати до кольору взуття. Це правило вже давно неактуальне. Цього сезону повертається тенденція до функціональності. Популярними є великі й м’які сумки, в які можна упакувати все необхідне. Це має бути сумка, яка добре адаптується до вашого стилю життя й не буде сковувати рухів своєю жорсткістю.

До слова, у 2026 році в моду повертається спідниця-колона з заниженою талією, акцентом на довжину міді, і виразним декором чи мінімалістичним дизайном, пише Elle. Дизайнери рекомендують поєднувати спідницю-колону з об’ємними жакетами, трикотажем і різноманітним взуттям, щоб створити стильний образ.

