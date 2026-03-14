Большинство из нас привыкли завершать образы черной сумкой, однако этой весной правила меняются и в моду входит красная сумка, пишет City Magazine.

Почему стоит купить красную сумку?

Здесь следует определить, что хоть и в моде сумка красного цвета, не стоит обращать внимание на яркий "кричащий" красный. Стоит искать глубокий, насыщенный и изысканный красный оттенок, который выглядит гораздо лучше.

Удачно смотрятся сумки красного цвета из гладкой кожи. Такая вещь не требует дополнительных украшений, поэтому станет хорошим акцентом к образу. Красный цвет является символом энергии, поэтому отлично подойдет для акцентных образов после пасмурной зимы.

Безусловно сумка красного цвета привлекает внимание, поэтому женщина, которая ее носит, демонстрирует, что не боится выделяться. Простой крой сумки и насыщенный цвет создадут правильный модный баланс.

С чем носить красную сумку?

Многие женщины боятся насыщенных цветов, поскольку считают, что их трудно сочетать, однако красная сумка хорошо подойдет к классическим сочетаниям. Стилисты советуют одеть с ног до головы серый, бежевый или черный цвет вещей и дополнить их красной сумкой. Эффект будет мгновенным, поэтому такой аксессуар создаст опрятный и ухоженный вид.

Красная сумка хорошо сочетается также с джинсами и белой рубашкой. Это сочетание является вечной классикой, как и красная сумка, которая получила новый толчок в этом году.

А еще стоит забыть, что сумка должна подходить к цвету обуви. Это правило уже давно неактуально. В этом сезоне возвращается тенденция к функциональности. Популярны большие и мягкие сумки, в которые можно упаковать все необходимое. Это должна быть сумка, которая хорошо адаптируется к вашему стилю жизни и не будет сковывать движений своей жесткостью.

К слову, в 2026 году в моду возвращается юбка-колонна с заниженной талией, акцентом на длину миди, и выразительным декором или минималистичным дизайном, пишет Elle. Дизайнеры рекомендуют сочетать юбку-колонну с объемными жакетами, трикотажем и разнообразной обувью, чтобы создать стильный образ.

