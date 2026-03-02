5 трендових джинсів на весну, які сподобаються всім

Джинси – невід’ємний елемент гардероба, тому їх купують найчастіше у різних фасонах. У 2026 році в центрі уваги будуть джинси правильної посадки з якісного матеріалу, а от декоративні потертості відходять на другий план.

Трендові джинси цього сезону виглядають акуратно, структуровано й універсально, пише Vogue. Актуальними будуть різні силуети, які легко інтегрувати в базовий гардероб.

Які джинси в тренді у 2026 році?

Джинси темного кольору індиго

Глибокий синій відтінок стане ключовим цього сезону. Найчастіше темні джинси шиють зі щільного деніму, який добре тримає форму й має дорогий вигляд. Актуальними є прямі моделі, які легко поєднаються з базовими футболками, сорочками й жакетами.



Модні джинси на 2026 рік / Фото Pinterest

Джинси-підкови

Цього сезону набиратиме популярності модель джинсів з характерним об’ємом у стегнах, що поступово звужується донизу. Така форма нагадує підкову, звідки й походить назва. Найкраще виглядають джинси зі щільного деніму, а колір може бути будь-яким.



Красиві джинси на 2026 рік / Фото Pinterest

Джинси кльош

Цей фасон знову впевнено повертається в тренди. Джинси обтискають стегна й легко розширюються від коліна. Варто обирати моделі з високою чи середньою посадкою в темних відтінках деніму. Вони гармонійно поєднуються з підборами й візуально витягують силует.



Модні джинси на 2026 рік / Фото Pinterest

Джинси-сигарети

Прямі джинси зі злегка завуженим донизу кроєм буди популярними у 1990-х роках. Ця модель візуально видовжує ноги й зручна для щоденного носіння.



Стильні джинси на 2026 рік / Фото Pinterest

Джинси яскравих відтінків

Крім класичних синіх та чорних моделей джинсів, цього року денім буде представлений у широкій палітрі кольорів. У тренді пудрово-рожеві джинси, кремові, маслянисті та м’ятні відтінки.



Модні джинси на 2026 рік / Фото Pinterest

Усі ці джинси легко комбінуються з базовими речима й не втратять актуальності після одного сезону.

Фахівці радять застібати блискавки, ґудзики та кнопки на джинсах перед пранням, щоб зберегти їх форму і уникнути зчеплення з іншими речами, пише Good Housekeeping. Перед пранням джинсів слід перевірити кишені, вивернути їх навиворіт і використовувати холодну воду та короткий делікатний цикл прання для збереження кольору і якості тканини.

