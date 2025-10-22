Щоб наступний сезон був дуже родючим: чи треба перекопувати город на зиму

Сезон урожаю добігає кінця, і вже незабаром городи підуть на зимовий відпочинок. Однак треба попіклуватися про те, щоб земля була готова до наступного сезону.

Підготовка городу до наступного сезону починається вже зараз. Чи потрібно перекопувати землю перед настанням холодів – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Агроцентр".

Цікаво Суми просто космічні: скільки заробляє найбагатша прибиральниця у світі

Чи треба перекопувати город на зиму?

Усе залежить від того, який тип ґрунту на вашому городі. Якщо піщаний – до весни його чіпати не потрібно, інакше це може негативно вплинути на його родючість.

Пухкий і легкий ґрунт достатньо буде просто розпушити, щоб наситити киснем. А от важкий та глинистий ґрунт обовʼязково потрібно перекопати.

На яку глибину перекопувати город?

Якщо ви плануєте садити помідори, огірки, перець, редис і бобові – достатньо глибини у 5 – 10 сантиметрів. А от під картоплю, моркву, буряк, гарбузи та дині грядки треба перекопати глибше, на 25 – 30 сантиметрів.

Якщо ґрунт легкий, то можете навіть не перевертати шари землі, вистачить лише перекладання.

А більше про перекопування городу можна дізнатися у відео ютуб-каналу "Зелена садиба".

Які дерева не можна зараз обрізати?