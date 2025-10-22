Чтобы следующий сезон был очень плодородным: надо ли перекапывать огород на зиму
- Перекопка огорода зависит от типа почвы: песчаный грунт не требует перекопки, рыхлый стоит только разрыхлить, а тяжелый и глинистый обязательно перекопать.
- Глубина перекопки зависит от культур: для помидоров, огурцов и бобовых – 5 – 10 сантиметров, для картофеля и моркови – 25 – 30 сантиметров.
Сезон урожая подходит к концу, и уже вскоре огороды уйдут на зимний отдых. Однако надо позаботиться о том, чтобы земля была готова к следующему сезону.
Подготовка огорода к следующему сезону начинается уже сейчас. Нужно ли перекапывать землю перед наступлением холодов – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Агроцентр".
Надо ли перекапывать огород на зиму?
Все зависит от того, какой тип почвы на вашем огороде. Если песчаный – до весны его трогать не нужно, иначе это может негативно повлиять на его плодородие.
Рыхлую и легкую почву достаточно будет просто разрыхлить, чтобы насытить кислородом. А вот тяжелую и глинистую почву обязательно нужно перекопать.
На какую глубину перекапывать огород?
Если вы планируете сажать помидоры, огурцы, перец, редис и бобовые – достаточно глубины в 5 – 10 сантиметров. А вот под картофель, морковь, свеклу, тыквы и дыни грядки надо перекопать глубже, на 25 – 30 сантиметров.
Если почва легкая, то можете даже не переворачивать слои земли, хватит только перекладывания.
А больше о перекопке огорода можно узнать в видео ютуб-канала "Зеленая усадьба".
Какие деревья нельзя сейчас обрезать?
- Обрезка яблок осенью может уменьшить их урожайность.
- А еще не следует обрезать вишню, раны не успеют закрыться, поэтому будет риск развития грибка.