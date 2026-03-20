Українка розповіла, чим фарбують крашанки у Грузії: робляться швидко і без зайвих зусиль

Наближається Великдень, а це означає, що час знаходити цікаві та оригінальні способи фарбування крашанок. Попри те, що існує безліч кольорових штучних барвників, більшість господинь все ж таки хочуть використовувати натуральні методи.

У мережі можна знайти чимало варіантів створення різних кольорів крашанок, проте серед них найпопулярнішими залишаються яйця червоного кольору. Про цікавий метод фарбування розповіла у своєму фейсбуці користувачка Оксана Вознюк.

Як швидко розфарбувати червоні яйця?

Отримати глибокий та насичений колір яєць можна завдяки кореню лікарської рослини марени фарбувальної. Жінка розповіла, що саме цим природним барвником фарбують яйця у Грузії. Потрібно лише зварити яйця у відварі цієї рослини, щоб вони отримали насичений вишневий відтінок.



Яйця отримають красивий червоний колір / Фото Pinterest

У Грузії корінь марени давно використовують як барвник для фарбування великодніх крашанок. Перед святами його легко знайти в продажі. Користувачка пані Оксана навіть розповіла, що додає його в тісто для створення пасок з червоним відтінком.

Замовити корінь марени фарбувальної можна на Prom, як і багато інших товарів на Великдень. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

В Україні традиційно фарбують яйця в лушпинні цибулі. Завдяки ньому крашанки отримують натуральний відтінок – від темно-бордового до багряного чи навіть червоного кольору.

Спосіб приготування розповіла у своєму ютуб-каналі Таня Будченко. Додатково можна використати ще різні листочки чи трави для створення природного орнаменту.

Лушпиння треба залити водою й довести до кипіння. Тим часом слід добре вимити яйця, змочити листочки й прикласти до яйця та щільно зафіксувати капроном. Яйця викладають у відвар та варять 5 – 10 хвилин, а тоді знімають капрон і листя. Для блиску яйця змащують олією.

