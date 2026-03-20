Українка розповіла, чим фарбують крашанки у Грузії: робляться швидко і без зайвих зусиль
- У Грузії яйця фарбують за допомогою кореню лікарської рослини марени фарбувальної, що дає насичений вишневий відтінок.
- В Україні традиційно використовують лушпиння цибулі для фарбування яєць, що надає їм відтінок від темно-бордового до червоного.
Наближається Великдень, а це означає, що час знаходити цікаві та оригінальні способи фарбування крашанок. Попри те, що існує безліч кольорових штучних барвників, більшість господинь все ж таки хочуть використовувати натуральні методи.
У мережі можна знайти чимало варіантів створення різних кольорів крашанок, проте серед них найпопулярнішими залишаються яйця червоного кольору. Про цікавий метод фарбування розповіла у своєму фейсбуці користувачка Оксана Вознюк.
Як швидко розфарбувати червоні яйця?
Отримати глибокий та насичений колір яєць можна завдяки кореню лікарської рослини марени фарбувальної. Жінка розповіла, що саме цим природним барвником фарбують яйця у Грузії. Потрібно лише зварити яйця у відварі цієї рослини, щоб вони отримали насичений вишневий відтінок.
Яйця отримають красивий червоний колір / Фото Pinterest
У Грузії корінь марени давно використовують як барвник для фарбування великодніх крашанок. Перед святами його легко знайти в продажі. Користувачка пані Оксана навіть розповіла, що додає його в тісто для створення пасок з червоним відтінком.
В Україні традиційно фарбують яйця в лушпинні цибулі. Завдяки ньому крашанки отримують натуральний відтінок – від темно-бордового до багряного чи навіть червоного кольору.
Спосіб приготування розповіла у своєму ютуб-каналі Таня Будченко. Додатково можна використати ще різні листочки чи трави для створення природного орнаменту.
Лушпиння треба залити водою й довести до кипіння. Тим часом слід добре вимити яйця, змочити листочки й прикласти до яйця та щільно зафіксувати капроном. Яйця викладають у відвар та варять 5 – 10 хвилин, а тоді знімають капрон і листя. Для блиску яйця змащують олією.
Часті питання
Який природний барвник використовується для фарбування яєць в червоний колір у Грузії?
Для фарбування яєць в червоний колір у Грузії використовують корінь лікарської рослини марени фарбувальної — він надає яйцям насичений вишневий відтінок.
Як українці традиційно фарбують яйця на Великдень?
В Україні яйця традиційно фарбують в лушпинні цибулі — завдяки чому крашанки отримують натуральний відтінок від темно-бордового до червоного.
Як можна створити природний орнамент на великодніх яйцях?
Для створення природного орнаменту на великодніх яйцях можна використати різні листочки чи трави — їх прикладають до яйця, фіксують капроном, і потім варять яйця у відварі.