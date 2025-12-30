Біля рибного прилавка можна досить швидко розгубитися у виборі риби, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta. Є певні ознаки, за якими покупці визначають якість риби за лічені секунди.

Як обрати свіжу рибу на Новий рік?

Очі

Головним індикатором свіжості є саме очі. Вони мають бути опуклими, прозорими, чистими й трішки вологими. Запалі, мутні чи сірі очі свідчать про те, що риба вже не першої свіжості.

Шкіра та луска

Поверхня риби має блищати так, наче її трішки змастили олією. Свіжа риба пружна та еластична. Якщо луска легко відпадає та є помітні сліди пересихання – такий продукт купувати не варто.



Плавники та ребра

Фахівці кажуть, що ознакою хорошого стану є м’які, вологі й цілі плавники. А от сухі краї свідчать про тривале зберігання.

Філе та порційні шматки

М’якоть має бути рівномірного кольору, без жодних темних плям. Може бути невелика вологість, але надлишок води в упаковці означає розморожування чи довге зберігання.

Запах

Перевірити якість доволі просто за запахом. Свіжа риба повинна пахнути водою й ледь відчутим морським ароматом.

Язик

На цю ознаку звертають увагу одиниці, але вона дуже важлива. У свіжої риби язик світлий. Темний чи коричневий колір є ознакою, що риба довго лежала на прилавку.

Якщо риба лежить на льоду, а він майже повністю розтанув, то це ознака того, що продукт на прилавку знаходиться вже давно. Зябра повинні бути рожевими чи червоними, а от сірі, коричневі чи сухі – це ознака несвіжості.

Пам’ятайте, що після покупки рибу рекомендовано одразу приготувати. Тримати її краще й найхолоднішій частині холодильника, а за потреби продукт можна заморозити лише один раз і готувати одразу після розморожування.

До слова, на око можна визначити навіть свіжість мандаринів, пише City Magazine. Солодкі мандарини важчі через високий вміст води та цукру, мають насичений яскраво-помаранчевий колір та тонку шкірку з дрібними порами. Солодкість мандаринів залежить від сорту та зрілості, а не від країни походження, хоча клементини з Іспанії та Марокко відомі своїм солодким смаком.

Які ще хитрощі варто знати?