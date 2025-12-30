У рыбного прилавка можно довольно быстро растеряться в выборе рыбы, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta. Есть определенные признаки, по которым покупатели определяют качество рыбы за считанные секунды.
Как выбрать свежую рыбу на Новый год?
Глаза
Главным индикатором свежести являются именно глаза. Они должны быть выпуклыми, прозрачными, чистыми и немного влажными. Запавшие, мутные или серые глаза свидетельствуют о том, что рыба уже не первой свежести.
Кожа и чешуя
Поверхность рыбы должна блестеть так, как будто ее немного смазали маслом. Свежая рыба упругая и эластичная. Если чешуя легко отпадает и есть заметные следы пересыхания – такой продукт покупать не стоит.
Плавники и ребра
Специалисты говорят, что признаком хорошего состояния являются мягкие, влажные и целые плавники. А вот сухие края свидетельствуют о длительном хранении.
Филе и порционные куски
Мякоть должна быть равномерного цвета, без каких-либо темных пятен. Может быть небольшая влажность, но избыток воды в упаковке означает размораживание или долгое хранение.
Запах
Проверить качество довольно просто по запаху. Свежая рыба должна пахнуть водой и едва ощутимым морским ароматом.
Язык
На этот признак обращают внимание единицы, но он очень важен. У свежей рыбы язык светлый. Темный или коричневый цвет является признаком, что рыба долго лежала на прилавке.
Если рыба лежит на льду, а он почти полностью растаял, то это признак того, что продукт на прилавке находится уже давно. Жабры должны быть розовыми или красными, а вот серые, коричневые или сухие – это признак несвежести.
Помните, что после покупки рыбу рекомендуется сразу приготовить. Держать ее лучше и холодной части холодильника, а при необходимости продукт можно заморозить только один раз и готовить сразу после размораживания.
