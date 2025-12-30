У рыбного прилавка можно довольно быстро растеряться в выборе рыбы, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta. Есть определенные признаки, по которым покупатели определяют качество рыбы за считанные секунды.

Читайте также Лайфхак, о котором никто не знает: как снять кожуру с колбасы за секунды

Как выбрать свежую рыбу на Новый год?

Глаза

Главным индикатором свежести являются именно глаза. Они должны быть выпуклыми, прозрачными, чистыми и немного влажными. Запавшие, мутные или серые глаза свидетельствуют о том, что рыба уже не первой свежести.

Кожа и чешуя

Поверхность рыбы должна блестеть так, как будто ее немного смазали маслом. Свежая рыба упругая и эластичная. Если чешуя легко отпадает и есть заметные следы пересыхания – такой продукт покупать не стоит.



Рыба должна блестеть / Фото Pexels

Плавники и ребра

Специалисты говорят, что признаком хорошего состояния являются мягкие, влажные и целые плавники. А вот сухие края свидетельствуют о длительном хранении.

Филе и порционные куски

Мякоть должна быть равномерного цвета, без каких-либо темных пятен. Может быть небольшая влажность, но избыток воды в упаковке означает размораживание или долгое хранение.

Запах

Проверить качество довольно просто по запаху. Свежая рыба должна пахнуть водой и едва ощутимым морским ароматом.

Язык

На этот признак обращают внимание единицы, но он очень важен. У свежей рыбы язык светлый. Темный или коричневый цвет является признаком, что рыба долго лежала на прилавке.

Если рыба лежит на льду, а он почти полностью растаял, то это признак того, что продукт на прилавке находится уже давно. Жабры должны быть розовыми или красными, а вот серые, коричневые или сухие – это признак несвежести.

Помните, что после покупки рыбу рекомендуется сразу приготовить. Держать ее лучше и холодной части холодильника, а при необходимости продукт можно заморозить только один раз и готовить сразу после размораживания.

К слову, на глаз можно определить даже свежесть мандаринов, пишет City Magazine. Сладкие мандарины тяжелее из-за высокого содержания воды и сахара, имеют насыщенный ярко-оранжевый цвет и тонкую кожуру с мелкими порами. Сладость мандаринов зависит от сорта и зрелости, а не от страны происхождения, хотя клементины из Испании и Марокко известны своим сладким вкусом.

Какие еще хитрости стоит знать?