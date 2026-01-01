Не купуйте ці свічки додому: вони викликають втому та біль голови

У новорічну пору свічки є в кожному домі. Вони додають особливу атмосферу свята й створюють певний затишок, однак за приємним ароматом більшості свічок ховаються небезпечні речовини.

Більшість свічок за бюджетною ціною виготовляються з парафіну, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta. Парафін є побічним продуктом переробки сирої нафти, тому під час горіння в повітря потрапляють токсичні сполуки – толуол та бензол.

Чому парафінова свічка є небезпечною?

Ці речовини вважаються канцерогенними й містяться у вихлопних газах дизельного палива. Використання таких свічок мають негативні наслідки для здоров’я. Часте вдихання парафіну в закритих та погано провітрювальних приміщеннях здатне призвести до головної болі та проблем з диханням.

У зоні підвищеного ризику – люди з алергією, захворюванням дихальної системи, діти та вагітні жінки. А ще свічки виділяють формальдегід, який негативно впливає на нервову систему.

Які свічки є безпечнішими?

Набагато кращим є варіант свічки з соєвого воску. Він є біорозкладним та не виділяє токсинів під час горіння у таких кількостях, як парафін. Соєва свічка горить повільніше й довше зберігає аромат. Також вигідним варіантом є свічка з бджолиного воску, яка навіть допомагає очищати повітря.



Парафінові свічки є шкідливими / Фото Freepik

На що звертати увагу при виборі свічки?

Читайте склад. Завжди перевіряйте, з якого воску виготовлена свічка. Ріпаквий, бджолиний чи соєвий віск є найкращим.

Обирайте натуральні аромати. Фахівці радять робити ставку на свічки з ефірними оліями, а не синтетичними ароматизаторами.

Звертайте увагу на гніт. Він має бути з бавовни чи дерева. Гніт з металевою серцевиною краще оминати.

Оцініть запах. Різкий, хімічний аромат свідчить про використання штучних добавок.

До слова, ялинку не слід розміщувати в зонах з постійним рухом, біля джерел тепла та у вологих місцях, пише Ideal Home. Безпечна відстань від батарей для ялинки – метр, а найкраще місце для неї – суха та добре вентильована кімната.

