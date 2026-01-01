Не покупайте эти свечи домой: они вызывают усталость и головную боль

В новогоднюю пору свечи есть в каждом доме. Они придают особую атмосферу праздника и создают определенный уют, однако за приятным ароматом большинства свечей скрываются опасные вещества.

Большинство свечей по бюджетной цене изготавливаются из парафина, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta. Парафин является побочным продуктом переработки сырой нефти, поэтому во время горения в воздух попадают токсичные соединения – толуол и бензол.

Почему парафиновая свеча является опасной?

Эти вещества считаются канцерогенными и содержатся в выхлопных газах дизельного топлива. Использование таких свечей имеет негативные последствия для здоровья. Частое вдыхание парафина в закрытых и плохо проветриваемых помещениях способно привести к головной боли и проблемам с дыханием.

В зоне повышенного риска – люди с аллергией, заболеванием дыхательной системы, дети и беременные женщины. А еще свечи выделяют формальдегид, который негативно влияет на нервную систему.

Какие свечи являются более безопасными?

Гораздо лучше вариант свечи из соевого воска. Он является биоразлагаемым и не выделяет токсинов во время горения в таких количествах, как парафин. Соевая свеча горит медленнее и дольше сохраняет аромат. Также выгодным вариантом является свеча из пчелиного воска, которая даже помогает очищать воздух.



Парафиновые свечи являются вредными / Фото Freepik

На что обращать внимание при выборе свечи?

Читайте состав. Всегда проверяйте, из какого воска изготовлена свеча. Рапсовый, пчелиный или соевый воск является лучшим.

Выбирайте натуральные ароматы. Специалисты советуют делать ставку на свечи с эфирными маслами, а не синтетическими ароматизаторами.

Обращайте внимание на фитиль. Он должен быть из хлопка или дерева. Фитиль с металлической сердцевиной лучше обходить стороной.

Оцените запах. Резкий, химический аромат свидетельствует об использовании искусственных добавок.

К слову, елку не следует размещать в зонах с постоянным движением, возле источников тепла и во влажных местах, пишет Ideal Home. Безопасное расстояние от батарей для елки – метр, а лучшее место для нее – сухая и хорошо вентилируемая комната.

