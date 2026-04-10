Що не можна робити в Страсну п'ятницю і Великдень: які є заборони та обмеження

Страсний тиждень – скорботний день. Віряни сьогодні намагаються утриматися від їжі, сварок і буденних турбот. Далі йде Великодня субота, Воскресіння Христове і Поливаний понеділок. Кожен з цих днів має певні заборони та обмеження, яких варто дотримуватися.

Традиції, що передаються з покоління в покоління, визначають, що можна і чого не можна робити в ці дні, щоб не порушити душевної гармонії та не накликати у життя негараздів, пише Interia Kobieta.

Читайте також Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2026: головні заборони цього дня

Які є заборони в Страсну п’ятницю?

У цей день віряни згадують смерть Ісуса Христа. Наші бабусі вірили, що сьогодні не можна прибирати та прати. У Страсну п’ятницю нічого не можна робити настільки, що колись намагалися навіть не розчісувати волосся.

Віряни дотримуються тиші у цей день, уникаючи навіть підвищення голосу, гучної музики чи навіть вмикання телевізора. Колись вважалося, що недотримання цих правил може принести нещастя, проте зараз більшість стараються утриматися від розваг з поваги до свята.

Які є заборони у Великодню суботу?

Субота – це день очікування воскресіння Ісуса Христа та освячення великодніх кошиків.

Перша заборона стосується води, у якій варили яйця – її виливати не можна. Кажуть, що нею можна помити руки та обличчя, щоб прогнати хвороби та зміцнити здоров’я.



Існує ще одне повір’я, пов’язане з великодніми яйцями. Виявляється, що якщо тримати у кошику яйця з білої шкаралупи, то можна привернути у життя щастя.

До слова, віряни не повинні їсти паски до Великодня, оскільки вони містять інгредієнти, заборонені під час посту. Про це розповів 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк. А ще пекти паски потрібно у четвер перед Великоднем, оскільки у п'ятницю строгий піст, а в суботу відбувається освячення кошиків.

Що можна і не можна робити у Великдень?

Існує повір’я, що людина, яка першою встане на Великдень, отримає щастя, здоров’я та процвітання впродовж наступного року. Колись наші предки вірили навіть в те, що дотик пасхальним яйцем до будівель, дерев чи сільськогосподарських тварин принесе успіх та процвітання усій родині.

Якщо у сім’ї є незаміжня дівчина, то під час великоднього сніданку радять порахувати яйця. Якщо число буде парне, то це може означати, що цього року дівчина вийде заміж.

Щоб привернути успіх у життя та благополуччя – радять сідати за святковий стіл у новому одязі.

На Великдень не можна розпалювати вогонь, працювати чи прибирати, щоб не змарнувати свою долю. Окрім того, не варто лежати у цей світлий день увесь день в ліжку.

Які є заборони на Поливаний понеділок?

Виявляється, залишатися в цей день сухими – не варто, оскільки вода на Поливаний понеділок має потужні очищувальні властивості. Вона здатна лікувати та приносити успіх. Тих, кого щедро облили, можуть розраховувати на здоров’я та процвітання.

