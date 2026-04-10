Традиції, що передаються з покоління в покоління, визначають, що можна і чого не можна робити в ці дні, щоб не порушити душевної гармонії та не накликати у життя негараздів, пише Interia Kobieta.
Які є заборони в Страсну п’ятницю?
У цей день віряни згадують смерть Ісуса Христа. Наші бабусі вірили, що сьогодні не можна прибирати та прати. У Страсну п’ятницю нічого не можна робити настільки, що колись намагалися навіть не розчісувати волосся.
Віряни дотримуються тиші у цей день, уникаючи навіть підвищення голосу, гучної музики чи навіть вмикання телевізора. Колись вважалося, що недотримання цих правил може принести нещастя, проте зараз більшість стараються утриматися від розваг з поваги до свята.
Які є заборони у Великодню суботу?
Субота – це день очікування воскресіння Ісуса Христа та освячення великодніх кошиків.
Перша заборона стосується води, у якій варили яйця – її виливати не можна. Кажуть, що нею можна помити руки та обличчя, щоб прогнати хвороби та зміцнити здоров’я.
Існує ще одне повір’я, пов’язане з великодніми яйцями. Виявляється, що якщо тримати у кошику яйця з білої шкаралупи, то можна привернути у життя щастя.
До слова, віряни не повинні їсти паски до Великодня, оскільки вони містять інгредієнти, заборонені під час посту. Про це розповів 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк. А ще пекти паски потрібно у четвер перед Великоднем, оскільки у п'ятницю строгий піст, а в суботу відбувається освячення кошиків.
Що можна і не можна робити у Великдень?
Існує повір’я, що людина, яка першою встане на Великдень, отримає щастя, здоров’я та процвітання впродовж наступного року. Колись наші предки вірили навіть в те, що дотик пасхальним яйцем до будівель, дерев чи сільськогосподарських тварин принесе успіх та процвітання усій родині.
Якщо у сім’ї є незаміжня дівчина, то під час великоднього сніданку радять порахувати яйця. Якщо число буде парне, то це може означати, що цього року дівчина вийде заміж.
Щоб привернути успіх у життя та благополуччя – радять сідати за святковий стіл у новому одязі.
На Великдень не можна розпалювати вогонь, працювати чи прибирати, щоб не змарнувати свою долю. Окрім того, не варто лежати у цей світлий день увесь день в ліжку.
Які є заборони на Поливаний понеділок?
Виявляється, залишатися в цей день сухими – не варто, оскільки вода на Поливаний понеділок має потужні очищувальні властивості. Вона здатна лікувати та приносити успіх. Тих, кого щедро облили, можуть розраховувати на здоров’я та процвітання.
Що ще варто знати?
Для червоних крашанок використовуйте сік буряка з 9% оцтом, залишаючи яйця в ньому на ніч. Для синіх крашанок використовуйте червону капусту, варячи яйця в ній з оцтом і сіллю, залишаючи на ніч для насиченого кольору.
Не можна мити вікна у Страсну п’ятницю та другу половину Великодньої суботи. Миття вікон ввечері або під час дощу вважається невдалим часом через можливість притягнути неприємності чи хвороби.