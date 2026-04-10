Традиции, передающиеся из поколения в поколение, определяют, что можно и чего нельзя делать в эти дни, чтобы не нарушить душевной гармонии и не навлечь в жизнь невзгод, пишет Interia Kobieta.

Читайте также Что нельзя делать в Страстную пятницу 2026: главные запреты этого дня

Какие есть запреты в Страстную пятницу?

В этот день верующие вспоминают смерть Иисуса Христа. Наши бабушки верили, что сегодня нельзя убирать и стирать. В Страстную пятницу ничего нельзя делать настолько, что когда-то старались даже не расчесывать волосы.

Верующие придерживаются тишины в этот день, избегая даже повышения голоса, громкой музыки или даже включения телевизора. Когда-то считалось, что несоблюдение этих правил может принести несчастье, однако сейчас большинство стараются воздержаться от развлечений из уважения к празднику.

Какие есть запреты в Пасхальную субботу?

Суббота – это день ожидания воскресения Иисуса Христа и освящения пасхальных корзин.

Первый запрет касается воды, в которой варили яйца – ее выливать нельзя. Говорят, что ею можно помыть руки и лицо, чтобы прогнать болезни и укрепить здоровье.



В воде, в которой варились яйца можно мыть руки

Существует еще одно поверье, связанное с пасхальными яйцами. Оказывается, что если держать в корзине яйца из белой скорлупы, то можно привлечь в жизнь счастье.

К слову, верующие не должны есть куличи до Пасхи, поскольку они содержат ингредиенты, запрещены во время поста. Об этом рассказал 24 Каналу священник УГКЦ Михаил Квасюк. А еще печь куличи нужно в четверг перед Пасхой, поскольку в пятницу строгий пост, а в субботу происходит освящение корзин.

Что можно и нельзя делать в Пасху?

Существует поверье, что человек, который первым встанет на Пасху, получит счастье, здоровье и процветание в течение следующего года. Когда-то наши предки верили даже в то, что прикосновение пасхальным яйцом к зданиям, деревьев или сельскохозяйственных животных принесет успех и процветание всей семье.

Если в семье есть незамужняя девушка, то во время пасхального завтрака советуют посчитать яйца. Если число будет четное, то это может означать, что в этом году девушка выйдет замуж.

Чтобы привлечь успех в жизнь и благополучие – советуют садиться за праздничный стол в новой одежде.

На Пасху нельзя разжигать огонь, работать или убирать, чтобы не потерять свою судьбу. Кроме того, не стоит лежать в этот светлый день весь день в постели.

Какие есть запреты на Поливальный понедельник?

Оказывается, оставаться в этот день сухими – не стоит, поскольку вода на Поливальный понедельник имеет мощные очищающие свойства. Она способна лечить и приносить успех. Тех, кого щедро облили, могут рассчитывать на здоровье и процветание.

Что еще стоит знать?