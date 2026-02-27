Після місяців спокою троянди починають прокидатися, пише Expess. Садівникам у цю пору вже варто братися за роботу, оскільки неправильний догляд призведе до того, що вони почнуть погано цвісти.

Що робити з трояндами наприкінці лютого?

Правильна обрізка, полив й боротьба зі шкідниками покращать ріст та розвиток троянд. Ключовим наприкінці лютого для садівників вважається підживлення квітів. Троянди є досить вибагливими, тому після зими їм потрібно приділити лише 10 – 30 секунд часу.

Садівник Вільям Мітчелл зазначив, що саме лютий – це ідеальний час для підготовки кущів до весняного росту.

Троянді потрібне безперервне постачання поживних речовин протягом усього вегетаційного періоду, щоб вона найкраще розвивалася,

– додав садівник.

За його словами, здорові троянди не лише краще цвітуть, але й більш стійкі до хвороб та комах. Для кращої організації можна завести садівничий календар, в якому варто записувати коли та як удобрювати квіти.



Трояндам необхідне підживлення в лютому / Фото Pexels

Садівник розповів, що троянди прокидаються від зимової сплячки наприкінці березня чи на початку квітня. Удобрювати кущі після перших проростань бруньок – не можна, тому підживлення варто провести швидше.

Підживлення в лютому вважається найбезпечнішим, оскільки правильно подіє й захистить троянди ще до появи перших пагонів. Вдруге підживити троянди рекомендовано наприкінці червня чи на початку липня. Воно стосується лише тих кущів, які мають здатність зацвісти повторно. Підживлювати троянди варто біля основи, уникаючи листя, щоб уникнути опіків.

У лютому достатньо підживити троянди органікою. Найкраще підходить перепрілий гній чи компост – 300 грамів під кущ буде цілком достатньо. Окрім того, варто провести обрізку троянд наприкінці зими, пише Homes&Gardens. Вкорочувати пагони чи прибирати зайві гілки можна і протягом року, проте глобальну обрізку краще залишити саме на лютий.

