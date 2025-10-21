Интернет позволяет не только делиться интересным контентом, но и зарабатывать миллионы долларов благодаря уборке. Как это удалось Ауре Кананен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok rightnow_ukraine.

Кто такая Аури Канен?

Аури Канен – уборщица из Финляндии, которая стала известной благодаря своим роликам об уборке. Она показывала, как убирает очень грязные помещения, и набрала большую аудиторию – только монетизация с Youtube приносит ей до 500 тысяч в год.

Однако это далеко не единственный ее доход – популярные бренды подписали с ней контракты, благодаря чему ее доход составляет миллионы долларов в год.

Почему видео Аури завирусились?

Оказывается, людям нравятся видео Аури, ведь видео об уборке имеют успокаивающий эффект. Как показывают исследования, во время просмотра таких роликов у людей появляется впечатление, что на одну проблему стало меньше.

Пример Аури доказывает – нет ничего невозможного, если любить свое дело и проявить немного креативности.

Лайфхак по уборке, который пригодится