Интернет позволяет не только делиться интересным контентом, но и зарабатывать миллионы долларов благодаря уборке. Как это удалось Ауре Кананен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok rightnow_ukraine.
Кто такая Аури Канен?
Аури Канен – уборщица из Финляндии, которая стала известной благодаря своим роликам об уборке. Она показывала, как убирает очень грязные помещения, и набрала большую аудиторию – только монетизация с Youtube приносит ей до 500 тысяч в год.
Видео уборки Аури с ютуб-канала уборщицы:
Однако это далеко не единственный ее доход – популярные бренды подписали с ней контракты, благодаря чему ее доход составляет миллионы долларов в год.
Почему видео Аури завирусились?
Оказывается, людям нравятся видео Аури, ведь видео об уборке имеют успокаивающий эффект. Как показывают исследования, во время просмотра таких роликов у людей появляется впечатление, что на одну проблему стало меньше.
Пример Аури доказывает – нет ничего невозможного, если любить свое дело и проявить немного креативности.
Лайфхак по уборке, который пригодится
- Вернуть блеск для решетки из духовки можно подручными средствами.
- А элементарный уксус может стать вашим чудодейственным средством по стирке.