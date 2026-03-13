3 найкрасивіші сорти троянд, від яких всі в захваті: ідеально прикрасять сад

Троянди завжди були і залишатимуться одними з найулюбленіших квітів у саду. Сортів цих красивих квітів настільки багато, що часом важко обрати щось одне. Проте є кілька видів, які ефектно квітнуть й не потребують особливого догляду.

Найчастіше троянди садять восени, проте весняна посадка теж можлива – з квітня по травень, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Професійні садівниці найчастіше обирають червоні та рожеві троянди, які вражають красою.

Які сорти троянд є найкращими?

"Леонардо да Вінчі"

Цей сорт створив французький селекційний дім Мейян у 1993 році. Висота квітів становить від 60 до 120 сантиметрів, а в теплих регіонах пагони можуть сягати навіть двох метрів.

Бутони мають густомахровий вигляд, діаметром 7 – 10 сантиметрів, а квіти стійкі до дощу чи спеки й починають цвісти в перший рік після посадки.

"Red Леонардо да Вінчі"

Сорт має вже помітно насичений червоний колір та велику кількість бутонів. Кущ виростає до 110 сантиметрів, має міцні пагони та є стійким до хвороб.

Садівниця відзначає, що цей сорт є найнадійнішим, оскільки з ним рідко коли є проблеми в догляді. Найкраще садити ці троянди на сонячному місці, де не буде холодного вітру.

"Помпонелла"

Сорт цих троянд створили селекціонери німецької компанії Kordes. Бутони дуже легко впізнати, оскільки вони нагадують маленькі помпони чи півонії. Кущ виростає потужним до 2 метрів у висоту та 1,5 метра у ширину.

Квіти у діаметрі мають 6 сантиметрів, проте формують великі суцвіття від 5 до 15 бутонів. Сорт є дуже стійким до захворювань, тому його часто обирають садівники.

Усі ці види троянд добре ростуть на освітлених ділянках з поживним ґрунтом. Щоб рослина швидше укорінилася й почала активно рости, під час посадки варто додати органічні добрива. Ці троянди стануть справжньою окрасою ділянки, оскільки не потребують багато догляду й довго тішать пишним та яскравим цвітінням.

Як виглядають сорти троянд: дивіться відео

До слова, гібридні троянди слід обрізати кожної весни, видаляючи слабкі або пошкоджені пагони, пише Express. Плетисті троянди обрізають восени чи взимку, зберігаючи каркас з довгих стебел, а кущові троянди можуть бути підрізані тримером для живоплоту.

