Чаще всего розы сажают осенью, однако весенняя посадка тоже возможна – с апреля по май, говорится на ютуб-канале "Современные цветники". Профессиональные садоводы чаще всего выбирают красные и розовые розы, которые поражают красотой.

Какие сорта роз являются лучшими?

"Леонардо да Винчи"

Этот сорт создал французский селекционный дом Мейян в 1993 году. Высота цветов составляет от 60 до 120 сантиметров, а в теплых регионах побеги могут достигать даже двух метров.

Бутоны имеют густомахровый вид, диаметром 7 – 10 сантиметров, а цветы устойчивы к дождю или жаре и начинают цвести в первый год после посадки.

"Red Леонардо да Винчи"

Сорт имеет уже заметно насыщенный красный цвет и большое количество бутонов. Куст вырастает до 110 сантиметров, имеет крепкие побеги и устойчив к болезням.

Садовница отмечает, что этот сорт является самым надежным, поскольку с ним редко когда есть проблемы в уходе. Лучше всего сажать эти розы на солнечном месте, где не будет холодного ветра.

"Помпонелла"

Сорт этих роз создали селекционеры немецкой компании Kordes. Бутоны очень легко узнать, поскольку они напоминают маленькие помпоны или пионы. Куст вырастает мощным до 2 метров в высоту и 1,5 метра в ширину.

Цветы в диаметре имеют 6 сантиметров, однако формируют большие соцветия от 5 до 15 бутонов. Сорт очень устойчив к заболеваниям, поэтому его часто выбирают садоводы.

Все эти виды роз хорошо растут на освещенных участках с питательной почвой. Чтобы растение быстрее укоренилось и начало активно расти, во время посадки стоит добавить органические удобрения. Эти розы станут настоящим украшением участка, поскольку не требуют много ухода и долго радуют пышным и ярким цветением.

К слову, гибридные розы следует обрезать каждую весну, удаляя слабые или поврежденные побеги, пишет Express. Плетистые розы обрезают осенью или зимой, сохраняя каркас из длинных стеблей, а кустовые розы могут быть подрезаны триммером для живой изгороди.

