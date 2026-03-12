Достатньо лише забезпечити певним рослинам світло, тепло й регулярний полив, пише Martha Stewart. Вони ростуть особливо швидко й потішать цвітінням за кілька місяців.

Які квіти посадити навесні?

Цинія

Ці квіти відомі різноманіттям форм та відтінків, а виростити їх дуже просто. Треба лише висіяти насіння прямо в ґрунт чи контейнер. Високі сорти використовують для зрізання, а компактні різновиди підходять для клумб та декоративних композицій.

Чорнобривці

Садівниці люблять чорнобривці, оскільки вони вважаються одними з найпростіших квітів для вирощування. Насіння можна проростити в приміщенні, а вже потім пересадити у відкритий ґрунт. Усі сорти чорнобривців невибагливі. Крім того, квіти часто розмножуються самосівом.



Чорнобривці довго цвітуть / Фото Pinterest

Соняшники

Яскраві соняшники легко вирощуються з насіння. Серед них є компактні та дуже високі різновиди. На початковому етапі розсада потребує багато вологи, а після вкорінення квіти стають стійкими до посухи.

Настурція

Дачниці часто обирають настурції для приватних ділянок, оскільки вони швидко сходять і рано починають квітнути. Проблема лише в тому, що у спекотну погоду їхнє цвітіння може бути менш тривалим.

Петунії

Особливо садівники обожнюють петунії, щоб прикрасити ними приватну ділянку. Вони славляться довгим та рясним цвітінням, що триває майже все літо. Щоб рослина продовжувала активно рости, рекомендують видаляти відцвілі суцвіття.

Найчастіше петунії висаджують в підвісні кошики чи розміщують так, щоб пагони спадали зі стін балконів. Перевагою петуній є великий вибір кольорів, тож тут кожен зможе обрати те, що йому найбільше до вподоби.

Нідерландська організація Flowerbulb визнала гладіолус найкращою цибульковою рослиною 2026 року завдяки виразності, різноманіттю відтінків та здатності приваблювати запилювачів. Для успішного вирощування гладіолусів потрібен добре дренований ґрунт, сонячне місце та регулярний полив у посушливий період.

Які ще поради варто знати?