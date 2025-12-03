Три несподівані способи використовувати харчову соду для краси: цікаві трюки
- Харчова сода може бути використана для м'якого відбілювання зубів, очищення шкіри як натурального скрабу, та як маска для жирної шкіри для зменшення жирності та запалень.
- Соду слід використовувати обережно і не надто часто, щоб уникнути шкоди емалі зубів чи шкірі.
Полиці магазинів у сучасному житті заповнені безліччю професійних засобів, однак замість них можна скористатися простими й перевіреними методами догляду. Один з найефективніших інгредієнтів можна знайти на нашій кухні.
Харчова сода – старий та недооцінений продукт, який використовується не лише в кулінарії, але й у побуті для прибирання та навіть для домашніх б’юті-ритуалів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Виявляється, сода може допомогти шкірі та зубам.
Читайте також Голова залишатиметься чистою тиждень: ось чим її мити
Чим ефективна сода у б’юті процедурах?
Сода працює як м’який абразив, допомагаючи видаляти мертві клітини та поверхневі плями. Попри те, що сода у нас асоціюється з побутом, вона має реальні косметичні переваги. Головне – використовувати її акуратно й не надто часто. Нижче наводимо 3 найкращі приклади.
М’яке відбілювання зубів
Харчова сода використовується у складі зубних паст. Її дрібні частинки добре полірують емаль, видаляючи поверхневі плями від кави, чаю, вина чи тютюну. Сода не відбілює, а працює виключно механічно, не пошкоджуючи емаль при помірному використанні.
До речі, знайти зубні пасти, скраби, маски та навіть соду за найкращими цінами можна на Prom. А ще різні косметичні засоби для обличчя, шкіри та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Раз на тиждень покладіть дрібку соди на зубну щітку разом з пастою та чистіть зуби одну хвилину, а тоді добре прополощіть. Частіше використовувати не можна, бо це може послабити емаль.
Натуральний скраб для обличчя
Сода також є популярним компонентом домашніх скрабів. Вона очищає шкіру, прибирає зайвий жир та відмерлі клітини. Потрібно змішати пів чайної ложки з кількома краплями води. Тоді нанесіть на вологу шкіру та промасажуйте 20 секунд, а тоді змийте теплою водою й нанесіть зволоження. Такий скраб можна наносити на обличчя кожних 10 днів.
Соду можна використовувати як скраб / Фото Pexels
Маска для жирної шкіри
Якщо у вас проблеми із жирним блиском, чорними цятками та забрудненими порами, то сода може стати швидким способом освіжити шкіру. Вона заспокоює запалення та зменшує жирність.
Одну чайну ложку соди потрібно змішати з кількома краплями води до густої пасти. Нанести тонким шаром на Т-зону, залишити на 5 хвилин, а тоді змити. Після мски потрібно обов’язково нанести крем.
Також соду активно використовують замість побутової хімії, пише AOL. Звичайна сода ефективно видаляє сліди і потертості зі стін, повертаючи їм свіжий вигляд. А ще соду використовують для очищення плитки та посуду, якщо на них є темні смуги. Вона допомагає повернути їм блиск.
Як сода робить рушники м'якими?
Рушники втрачають м’якість через накопичення миючого засобу та мінералів, але їх можна пом’якшити, використовуючи кальцинову соду під час прання.
Додайте чверть пачки кальцинової соди у пральну машину разом з порошком і періть рушники при 60 градусах для відновлення їхньої пухнастості та усунення запаху плісняви.
Часті питання
Чому харчова сода вважається ефективною у б'юті процедурах?
Харчова сода працює як м’який абразив, допомагаючи видаляти мертві клітини та поверхневі плями. Вона має реальні косметичні переваги, якщо використовувати її акуратно й не надто часто.
Як можна використовувати соду для відбілювання зубів?
Соду можна використовувати раз на тиждень, поклавши дрібку на зубну щітку разом з пастою та чистячи зуби одну хвилину. Сода полірує емаль, видаляючи поверхневі плями від кави, чаю, вина чи тютюну, не пошкоджуючи емаль при помірному використанні.
Які рекомендації існують для використання соди як скрабу для обличчя?
Для створення скрабу потрібно змішати пів чайної ложки соди з кількома краплями води. Нанесіть на вологу шкіру, промасажуйте 20 секунд, а тоді змийте теплою водою і нанесіть зволоження. Такий скраб рекомендується наносити на обличчя кожних 10 днів.