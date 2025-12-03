Три несподівані способи використовувати харчову соду для краси: цікаві трюки

Полиці магазинів у сучасному житті заповнені безліччю професійних засобів, однак замість них можна скористатися простими й перевіреними методами догляду. Один з найефективніших інгредієнтів можна знайти на нашій кухні.

Харчова сода – старий та недооцінений продукт, який використовується не лише в кулінарії, але й у побуті для прибирання та навіть для домашніх б’юті-ритуалів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Виявляється, сода може допомогти шкірі та зубам.

Чим ефективна сода у б’юті процедурах?

Сода працює як м’який абразив, допомагаючи видаляти мертві клітини та поверхневі плями. Попри те, що сода у нас асоціюється з побутом, вона має реальні косметичні переваги. Головне – використовувати її акуратно й не надто часто. Нижче наводимо 3 найкращі приклади.

М’яке відбілювання зубів

Харчова сода використовується у складі зубних паст. Її дрібні частинки добре полірують емаль, видаляючи поверхневі плями від кави, чаю, вина чи тютюну. Сода не відбілює, а працює виключно механічно, не пошкоджуючи емаль при помірному використанні.

Раз на тиждень покладіть дрібку соди на зубну щітку разом з пастою та чистіть зуби одну хвилину, а тоді добре прополощіть. Частіше використовувати не можна, бо це може послабити емаль.

Натуральний скраб для обличчя

Сода також є популярним компонентом домашніх скрабів. Вона очищає шкіру, прибирає зайвий жир та відмерлі клітини. Потрібно змішати пів чайної ложки з кількома краплями води. Тоді нанесіть на вологу шкіру та промасажуйте 20 секунд, а тоді змийте теплою водою й нанесіть зволоження. Такий скраб можна наносити на обличчя кожних 10 днів.



Соду можна використовувати як скраб / Фото Pexels

Маска для жирної шкіри

Якщо у вас проблеми із жирним блиском, чорними цятками та забрудненими порами, то сода може стати швидким способом освіжити шкіру. Вона заспокоює запалення та зменшує жирність.

Одну чайну ложку соди потрібно змішати з кількома краплями води до густої пасти. Нанести тонким шаром на Т-зону, залишити на 5 хвилин, а тоді змити. Після мски потрібно обов’язково нанести крем.

Також соду активно використовують замість побутової хімії, пише AOL. Звичайна сода ефективно видаляє сліди і потертості зі стін, повертаючи їм свіжий вигляд. А ще соду використовують для очищення плитки та посуду, якщо на них є темні смуги. Вона допомагає повернути їм блиск.

Як сода робить рушники м'якими?