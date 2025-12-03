Харчова сода – старий та недооцінений продукт, який використовується не лише в кулінарії, але й у побуті для прибирання та навіть для домашніх б’юті-ритуалів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Виявляється, сода може допомогти шкірі та зубам.
Читайте також Голова залишатиметься чистою тиждень: ось чим її мити
Чим ефективна сода у б’юті процедурах?
Сода працює як м’який абразив, допомагаючи видаляти мертві клітини та поверхневі плями. Попри те, що сода у нас асоціюється з побутом, вона має реальні косметичні переваги. Головне – використовувати її акуратно й не надто часто. Нижче наводимо 3 найкращі приклади.
М’яке відбілювання зубів
Харчова сода використовується у складі зубних паст. Її дрібні частинки добре полірують емаль, видаляючи поверхневі плями від кави, чаю, вина чи тютюну. Сода не відбілює, а працює виключно механічно, не пошкоджуючи емаль при помірному використанні.
До речі, знайти зубні пасти, скраби, маски та навіть соду за найкращими цінами можна на Prom. А ще різні косметичні засоби для обличчя, шкіри та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Раз на тиждень покладіть дрібку соди на зубну щітку разом з пастою та чистіть зуби одну хвилину, а тоді добре прополощіть. Частіше використовувати не можна, бо це може послабити емаль.
Натуральний скраб для обличчя
Сода також є популярним компонентом домашніх скрабів. Вона очищає шкіру, прибирає зайвий жир та відмерлі клітини. Потрібно змішати пів чайної ложки з кількома краплями води. Тоді нанесіть на вологу шкіру та промасажуйте 20 секунд, а тоді змийте теплою водою й нанесіть зволоження. Такий скраб можна наносити на обличчя кожних 10 днів.
Соду можна використовувати як скраб / Фото Pexels
Маска для жирної шкіри
Якщо у вас проблеми із жирним блиском, чорними цятками та забрудненими порами, то сода може стати швидким способом освіжити шкіру. Вона заспокоює запалення та зменшує жирність.
Одну чайну ложку соди потрібно змішати з кількома краплями води до густої пасти. Нанести тонким шаром на Т-зону, залишити на 5 хвилин, а тоді змити. Після мски потрібно обов’язково нанести крем.
Також соду активно використовують замість побутової хімії, пише AOL. Звичайна сода ефективно видаляє сліди і потертості зі стін, повертаючи їм свіжий вигляд. А ще соду використовують для очищення плитки та посуду, якщо на них є темні смуги. Вона допомагає повернути їм блиск.
Як сода робить рушники м'якими?
Рушники втрачають м’якість через накопичення миючого засобу та мінералів, але їх можна пом’якшити, використовуючи кальцинову соду під час прання.
Додайте чверть пачки кальцинової соди у пральну машину разом з порошком і періть рушники при 60 градусах для відновлення їхньої пухнастості та усунення запаху плісняви.