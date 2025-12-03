Пищевая сода – старый и недооцененный продукт, который используется не только в кулинарии, но и в быту для уборки и даже для домашних бьюти-ритуалов, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Оказывается, сода может помочь коже и зубам.

Чем эффективна сода в бьюти процедурах?

Сода работает как мягкий абразив, помогая удалять мертвые клетки и поверхностные пятна. Несмотря на то, что сода у нас ассоциируется с бытом, она имеет реальные косметические преимущества. Главное – использовать ее аккуратно и не слишком часто. Ниже приводим 3 лучших примера.

Мягкое отбеливание зубов

Пищевая сода используется в составе зубных паст. Ее мелкие частицы хорошо полируют эмаль, удаляя поверхностные пятна от кофе, чая, вина или табака. Сода не отбеливает, а работает исключительно механически, не повреждая эмаль при умеренном использовании.

Раз в неделю положите щепотку соды на зубную щетку вместе с пастой и чистите зубы одну минуту, а потом хорошо прополощите. Чаще использовать нельзя, потому что это может ослабить эмаль.

Натуральный скраб для лица

Сода также является популярным компонентом домашних скрабов. Она очищает кожу, убирает лишний жир и отмершие клетки. Нужно смешать пол чайной ложки с несколькими каплями воды. Тогда нанесите на влажную кожу и помассируйте 20 секунд, а потом смойте теплой водой и нанесите увлажнение. Такой скраб можно наносить на лицо каждые 10 дней.



Соду можно использовать как скраб / Фото Pexels

Маска для жирной кожи

Если у вас проблемы с жирным блеском, черными точками и загрязненными порами, то сода может стать быстрым способом освежить кожу. Она успокаивает воспаление и уменьшает жирность.

Одну чайную ложку соды нужно смешать с несколькими каплями воды до густой пасты. Нанести тонким слоем на Т-зону, оставить на 5 минут, а потом смыть. После мски нужно обязательно нанести крем.

Также соду активно используют вместо бытовой химии, пишет AOL. Обычная сода эффективно удаляет следы и потертости со стен, возвращая им свежий вид. А еще соду используют для очистки плитки и посуды, если на них есть темные полосы. Она помогает вернуть им блеск.

Как сода делает полотенца мягкими?