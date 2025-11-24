Як і пральний порошок, пом'якшувач для тканини – це основний засіб для прання. Та цей продукт, що використовується для зменшення кількості складок на одязі та пом'якшення білизни, деяким типам тканини може завдати непоправної шкоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Коли не варто використовувати кондиціонер для білизни?

Вовна та делікатні натуральні тканини

Якщо ви звикли додавати кондиціонер для білизни до прання вовняних светрів, саме час переглянути свій вибір. Такі тканини, як вовна, мохер та кашемір мають легкість та пухнастість, та коли ви покриваєте їх кондиціонером, текстура волокон змінюється, і вироби втратять свою м'якість.

Натомість краще використати мило, що повністю виполощеться, аби зберегти природну текстуру.

Пухові пальта та ковдри

Пом'якшувач для тканини діє так – на білизні він створює подобу воскової плівки, що й робить білизну м'якою. Та на пухових чи пір'яних виробах використовувати такий засіб небезпечно.

Пухові та пір'яні речі залежать від крихітних проміжків між пір'ям, а кондиціонер просто розплющить матеріал.

Купальники

Зазвичай купальники виготовляють з еластичних синтетичних матеріалів, а це значить, що використання кондиціонера для білизни під великою забороною. Купальники з таких тканин, як спандекс, лайкра, еластин, нейлон та поліестер не поглинають багато води, і саме завдяки цьому можуть швидко сохнути.

Кондиціонер на тканині купальника призведе до того, що він почне поглинати більше вологи – через це купальник буде довго сохнути та на ньому може з'явитися затхлий запах.

Рушники

Всі хочуть мати м'які, приємні на дотик рушники – ось тільки використання кондиціонера для білизни призведе до зовсім протилежного результату. Більшість пом'якшувачів для білизни можуть з часом накопичуватися у волокнах рушників, і через це вони припинять вбирати вологу як слід.

Рушники доведеться прати все частіше, і волокна руйнуватиметься, а самі речі будуть зношуватися швидше.

Одяг для тренувань

Звісно, може виникнути спокуса прати спортивний одяг з кондиціонером, аби надати йому особливої м'якості та приємного запаху – але якщо він створений з вологовідвідної тканини, краще цього не робити, пише Good Housekeeping.

Покриття, що залишає після себе кондиціонер, призведе до того, що тканина не зможе добре відводити вологу.

Мікрофібра

Що точно не варто робити – так це прати будь-які речі з мікрофібри із пом'якшувачем для тканини. Як і в рушниках, кондиціонер накопичуватиметься всередині та створить воскоподібне покриття, що руйнує тканину.

