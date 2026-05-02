Посадіть ці рослини в саду, щоб вберегти урожай: слимаки навіть не наблизяться

Садівники радять посадити на городі корисну рослину, яка здатна природним шляхом відлякати слимаків та равликів, які нищать урожай з’їдаючи всю зелень чи ягоди полуниці.

Відомий садівник Джо розповів у своєму тіктоці Joes Garden, що дачникам варто посадити на ділянці настурції.

Чим такі корисні настурції?

Щоб позбутися від шкідників, садівники садять рослини з різким запахом, проте настурції не мають різкого аромату. Річ у тому, що слимаки просто не можуть ніяк насититися листям, тому інші рослини на грядках їх цікавлять менше.

А такий шкідник як метелик-капустянка любить відкладати яйця гусениць саме під листям настурцій, а не на капусті. Таким чином настурції збивають з пантелику шкідників, захищаючи урожай від пошкоджень.

Посадити настурції можна на початку травня. Це може бути вже готова розсада, або ж насіння, яке доведеться висадити у відкритий ґрунт. Рослини самосіються, тому достатньо лише кількох насаджень, щоб кожного року мати на ділянці популярні рослини.

Садівник Саймон Акеройд рекомендує використовувати колючі гілки від троянд чи ожини для захисту рослин від слимаків, пише Express. Такі природні бар’єри створять перешкоду, тому слимаки навіть не наблизяться до ділянки.

Він радить нарізати гілки на менші частини й акуратно викласти їх довкола рослини, щоб створити захист для розсади.

Які ще є корисні новини для садівників?

Дачники радять навесні розсипати кукурудзу в саду весною, щоб погодувати птахів, які потребують багато їжі для дитинчат. Кукурудза забезпечує птахів енергією, оскільки містить вуглеводи, білки, вітаміни і воду, а також є безпечною на відміну від сирих овочів.

Для відлякування колорадських жуків рекомендується садити коріандр поруч з картоплею, оскільки його аромат заважає жукам знаходити рослину.