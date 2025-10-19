Висушити гриби за допомогою духовки – це дуже гарна ідея, яка пришвидшить процес та спростить вам життя. Як це правильно зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як правильна температура сушіння грибів?

Сушити гриби потрібно поступово, щоб зберегти увесь смак та аромат. Зазвичай потрібно увімкнути духовку на 40 градусів та поставити режим конвекції, або ж виставити 50 – 60 градусів та залишити дверцята духової шафки прочиненими.

Інгредієнт, який завжди стане у пригоді / Фото Freepik

Також важливо не забувати перевертати гриби, щоб вони просихали рівномірно. Якщо сушите гриби на решітці, то обовʼязково підставте знизу деко, адже сушені гриби зменшуються у розмірі та можуть падати.

Саморобні девайси теж працюють

А я якщо вам не бракує ресурсу і натхнення, можна змайструвати сушарку, в якій гриби та інші продукти можна великими порціями. Цікаву ідею показав користувач TikTok sania_ros – такий апарат став би у пригоді кожному!

