Высушить грибы с помощью духовки – это очень хорошая идея, которая ускорит процесс и упростит вам жизнь. Как это правильно сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Как правильная температура сушки грибов?
Сушить грибы нужно постепенно, чтобы сохранить весь вкус и аромат. Обычно нужно включить духовку на 40 градусов и поставить режим конвекции, или же выставить 50 – 60 градусов и оставить дверцу духового шкафа приоткрытой.
Ингредиент, который всегда пригодится / Фото Freepik
Также важно не забывать переворачивать грибы, чтобы они просыхали равномерно. Если сушите грибы на решетке, то обязательно подставьте снизу противень, ведь сушеные грибы уменьшаются в размере и могут падать.
Самодельные девайсы тоже работают
А я если вам хватает ресурса и вдохновения, можно смастерить сушилку, в которой грибы и другие продукты можно большими порциями. Интересную идею показал пользователь TikTok sania_ros – такой аппарат пригодился бы каждому!
Как выглядит сушка для грибов: видео
