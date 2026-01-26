Не викидайте пакетики силікагелю: вони рятують від вологи
- Силікагель є потужним абсорбентом, який ефективно вбирає вологу, тому його можна використовувати для зменшення вологості в різних місцях, таких як шафа чи ванна.
- Пакетики з силікагелем можна повторно використовувати, висушуючи їх після вбирання вологи, і вони особливо корисні для швидкого висушування взуття в зимовий період.
Кожен з нас помічав маленькі пакетики силікагелю у коробках зі взуттям. Досвідчені господині не радять їх викидати, оскільки вони можуть допомогти позбутися вологості.
Білі гранули у маленьких пакетиках є досить дієвими у боротьбі з вологістю, йдеться на Reddit. Силікагель є потужним абсорбентом, тому виробники додають їх до взуття, щоб він міг витягувати вологу й не псувати взуття під час зберігання.
Як силікагель виводить вологу?
Силікагель вбирає в себе всю вологу, тому їх можна розміщувати у шафі, де одяг тхне сирістю, чи навіть на підвіконні, якщо вікно постійно запотіває. Тут лише слід розуміти, що кілька маленьких пакетиків не зможуть повністю прибрати всю вологу.
У місткість потрібно насипати вміст багатьох пакетиків або ж придбати упаковку у магазині. Гранули продаються у різному фасуванні. Це можуть бути невеликі пакетики по 250 грамів чи кілограмове відро. Деякі магазини продають вже готову коробку з абсорбентом і дірками, які призначені для накопичення вологи.
Силікагель виводить зайву вологу / Фото Pexels
Та якщо вдома є багато пакетиків, то їх достатньо розрізати й висипати гранули в миску. Тримати їх можна на підвіконні, у ванній чи у дуже вологій кімнаті. Перевагою цього засобу є й те, що коли гранули наберуть води, їх можна висушити й знову повторно використовувати.
У зимову пору пакетики силікагелю допоможуть швидко висушити взуття, пише Toms. Гранули чудово підходять для висушування делікатних матеріалів: шкіри чи замші. Потрібно лише вкинути кілька пакетиків у кожну пару, а на ранок вони вже будуть сухими.
Які ще лайфхаки треба знати?
