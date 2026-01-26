Белые гранулы в маленьких пакетиках достаточно действенны в борьбе с влажностью, говорится на Reddit. Силикагель является мощным абсорбентом, поэтому производители добавляют их в обувь, чтобы он мог вытягивать влагу и не портить обувь во время хранения.

Как силикагель выводит влагу?

Силикагель впитывает в себя всю влагу, поэтому их можно размещать в шкафу, где одежда пахнет сыростью, или даже на подоконнике, если окно постоянно запотевает. Здесь только следует понимать, что несколько маленьких пакетиков не смогут полностью убрать всю влагу.

В емкость нужно насыпать содержимое многих пакетиков или приобрести упаковку в магазине. Гранулы продаются в разной фасовке. Это могут быть небольшие пакетики по 250 граммов или килограммовое ведро. Некоторые магазины продают уже готовую коробку с абсорбентом и дырками, которые предназначены для накопления влаги.



Силикагель выводит лишнюю влагу / Фото Pexels

Но если дома есть много пакетиков, то их достаточно разрезать и высыпать гранулы в миску. Держать их можно на подоконнике, в ванной или в очень влажной комнате. Преимуществом этого средства является и то, что когда гранулы наберут воды, их можно высушить и снова повторно использовать.

В зимнее время пакетики силикагеля помогут быстро высушить обувь, пишет Toms. Гранулы прекрасно подходят для высушивания деликатных материалов: кожи или замши. Нужно лишь бросить несколько пакетиков в каждую пару, а на утро они уже будут сухими.

Какие еще лайфхаки надо знать?