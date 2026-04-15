Лайфхаки Секрети дачника Не викидайте шкірку від огірків: ці залишки можуть принести користь
15 квітня, 14:10
Не викидайте шкірку від огірків: ці залишки можуть принести користь

Юлія Турелик
Основні тези
  • Шкірка від огірків може слугувати підживленням для рослин, якщо її залити водою і настоювати 24-48 годин.
  • Вона містить корисні елементи, такі як калій і фосфор, та може відлякувати шкідників завдяки кукурбітацину.

Ми звикли викидати залишки шкірок від овочів та фруктів, проте садівники радять їх використовувати як підживлення для інших рослин.

Більшість людей завжди зрізають шкірку з огірків, оскільки в певних випадках вона буває гіркою, тому тепер замість викидання, її можна викристати з користю, пише Express.

Як використовувати шкірку від огірків?

Натуральне підживлення для рослин зробити дуже просто. Після очищення огірка шкірку потрібно скласти в ємність, залити водою й накрити. Далі цю суміш залишають настоюватися приблизно на 24 – 48 годин.

У результаті виходить рідина, насичена поживними речовинами, яку можна використовувати для підживлення рослин. Якщо ж настій простояв довше двох діб, то його рекомендують розбавляти водою перед використанням.

Огіркова шкірка містить корисні елементи – калій та фосфор. Вони сприяють росту рослин і особливо корисними є для тих, що вирощуються в горщиках і контейнерах.

Крім того, шкірки від огірків можуть відлякувати деяких шкідників. Вони містять гірку сполуку кукурбітацин, запах якої не подобається мурахам та слимакам.

Настій зі шкірки огірків можна вносити в ґрунт приблизно раз на 3 тижні для підтримки росту рослин. Також шкірку можна висушити, тож вона перетвориться на поживний матеріал, який додають безпосередньо в землю.

Для захисту від шкідників підійде ще простіший варіант. Достатньо розкласти свіжі смужки шкірки біля рослин чи по краях горщиків.

Огірки у відкритий ґрунт потрібно садити тоді, коли температура стабільно триматиметься на рівні 15 – 16 градусів тепла, а сигналом для цього є розпускання листя берези або цвітіння кульбаб, пише electronromania.ro

Перед посадкою потрібно дати ґрунту просохнути, а після посіву накрити грядку, щоб зберегти тепло; для підживлення підходить молоко, цибулеве лушпиння та підгодівля хлібом з йодом.

Що ще варто знати дачникам?

Чому багато людей зрізають шкірку з огірків?

Багато людей зрізають шкірку з огірків, оскільки вона може бути гіркою.

Як можна використовувати шкірку від огірків для підживлення рослин?

Шкірку огірка можна скласти в ємність, залити водою й накрити. Через 24–48 годин виходить рідина, насичена поживними речовинами, яку використовують для підживлення рослин. Якщо настій простояв довше двох діб, його рекомендують розбавляти водою.

Які корисні елементи містяться в огірковій шкірці?

Огіркова шкірка містить калій та фосфор — елементи, які сприяють росту рослин і особливо корисні для тих, що вирощуються в горщиках і контейнерах.