Не выбрасывайте кожуру от огурцов: эти остатки могут принести пользу

Мы привыкли выбрасывать остатки шкурок от овощей и фруктов, однако садоводы советуют их использовать в качестве подкормки для других растений.

Большинство людей всегда срезают кожуру с огурцов, поскольку в определенных случаях она бывает горькой, поэтому теперь вместо выбрасывания, ее можно выкроить с пользой, пишет Express.

Как использовать кожуру от огурцов?

Натуральную подкормку для растений сделать очень просто. После очистки огурца кожуру нужно сложить в емкость, залить водой и накрыть. Далее эту смесь оставляют настаиваться примерно на 24 – 48 часов.

В результате получается жидкость, насыщенная питательными веществами, которую можно использовать для подкормки растений. Если же настой простоял дольше двух суток, то его рекомендуют разбавлять водой перед использованием.

Огуречная кожура содержит полезные элементы – калий и фосфор. Они способствуют росту растений и особенно полезны для тех, что выращиваются в горшках и контейнерах.

Кроме того, кожуры от огурцов могут отпугивать некоторых вредителей. Они содержат горькое соединение кукурбитацин, запах которого не нравится муравьям и слизням.

Настой из кожуры огурцов можно вносить в почву примерно раз в 3 недели для поддержания роста растений. Также кожуру можно высушить, поэтому она превратится в питательный материал, который добавляют непосредственно в землю.

Для защиты от вредителей подойдет еще более простой вариант. Достаточно разложить свежие полоски кожуры у растений или по краям горшков.

Огурцы в открытый грунт нужно сажать тогда, когда температура стабильно будет держаться на уровне 15 – 16 градусов тепла, а сигналом для этого является распускание листьев березы или цветения одуванчиков, пишет electronromania.ro.

Перед посадкой нужно дать почве просохнуть, а после посева накрыть грядку, чтобы сохранить тепло; для подкормки подходит молоко, луковая шелуха и подкормка хлебом с йодом.

