Ремінь більше не знадобиться: простий трюк, який дозволить одягнути широкі джинси

Якщо джинси занадто вільні у талії, то ситуацію виявляється можна дуже легко виправити. Не треба навіть йти до кравчині чи одягати ремінь. У тіктоці з’явилося геніальне рішення, яке потребує лише кілька секунд часу.

Часом джинси можуть добре сидіти по фігурі, але занадто широкі у талії. Щоб не одягати ремінь, який створює багато неестетичних зморшок, зверніть увагу на лайфхак, який опублікувала у своєму тіктоці іноземна блогерка Be Brown.

Як одягнути широкі джинси?

У своєму відеоролику користувачка показала, як можна швидко перетворити джинси оверсайз на річ, яка ідеально сяде по вашій фігурі. Для цього методу не потрібне ніяке шиття, розрізання чи пошкодження матеріалу.

Найкращий спосіб зменшити ширину джинсів – це трюк із ґудзиками. Замість звичайного застібання джинсів, потрібно взяти металевий ґудзик та протягнути його через першу шлейку для ременя, розташовану з того ж боку (зазвичай з лівого боку блискавки).

Після протягнення ґудзика через петлю його потрібно закріпити у петлі для ґудзиків з правого боку. Таке стягування затягує пояс і створить асиметричний вигляд джинсів.

Та якщо ваші джинси занадто вільні ззаду, тоді потрібно скористатися трюком зі шнурівкою, який продемонструвала блогерка Марісса Марі Річардс.

Потрібно протягнути її з внутрішнього боку джинсів, а тоді лише зав’язати їх на талії. Після такого трюку джинси вже не будуть виглядати зі спини як заширокі.

#jeanhack #jeans ♬ original sound - marissamarierichards @marissamarierichards This has changed my life no joke! Since having a baby I completely lost my bum lololol so all of my jeans are falling off my body. This makes jeans just fit soo much better and this would make high waisted jeans snatch in your waist. Thank me later xxx #denim

Які джинси в тренді у 2026 році?

Серед найпопулярніших та найуніверсальніших моделей, які личать практично будь-якому типу фігури залишаються знову в моді прямі джинси, пише Elle. Крім того, завужені джинси, які щільно обтискають ногу, вкотре повертаються до наших гардеробів.

Помітним трендом цього року стане деконструйований денім, завдяки якому образи отримують цікавіший вигляд. А от альтернативою класичним блакитним моделям стане темний денім. Також влітку в моду традиційно повертаються білі джинси, які стануть ідеальною базою для весняно-літніх образів.

Розмаринова вода використовується як тонік для волосся. Вважається, що засіб здатен покращити кровообіг, зменшити запалення шкіри голови й захистити волосяні фолікули від випадіння.

Для приготування розмаринової води свіжі гілочки розмарину настоюють у кип'яченій воді, а потім використовують як спрей або освіжувач повітря.

Волосся перестане менше жирніти, якщо не залишати його довго в рушнику після миття. Рушник за певний час може призвести до запарювання волосся. Також важливо мити гребінці та зменшити кількість засобів для волосся, щоб запобігти його швидкому жирнінню.