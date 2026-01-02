4 речі, які потрібно викинути на початку року: дім стане просторішим
- Рекомендується викинути стару техніку і шнури, якими не користуються, щоб звільнити місце.
- Слід розібратися з непотрібними паперами, протермінованою їжею та "мотиваційним" одягом, щоб зменшити безлад у домі.
Прибирання дому – це не лише протирання пилу та миття підлоги. Також до цього процесу входить викидання речей, що вже застаріли, не працюють чи просто не приносять задоволення.
Викидання речей – це найскладніше в організації дому, адже завжди є причини залишити той чи інший предмет. Втім, є кілька речей у вашому домі, яким там вже точно не місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Цікаво Навіщо взимку наносити мийний засіб на стіни: позбавить давньої неприємної проблеми
Які речі слід викинути з дому вже зараз?
Стара техніка
Будь-якій техніці, якою ви насправді не користуєтеся, не місце у вашому домі. Особливо, якщо у вас є новіші альтернативи, але ви зберігаєте стару техніку "про всяк випадок". Дуже багато людей зберігають і техніку, і шнури до неї.
Часто саме шнури займають особливо багато місця – тож слід перебрати їх і визначити, які ви насправді використовуєте, а яких час позбутися.
Папери
Дуже часто саме стоси чеків, квитанцій тощо створюють основний безлад у домі. І саме тому організатори просторів радять розібратися з паперами саме зараз і викинути усі, які більше не потрібні.
Протермінована їжа з комори
Дуже часто Новий рік починається також зі змін у способі життя – і багато з них пов'язані з їжею. Тож саме тому січень – це ідеальний час для того, аби переглянути вашу комору та позбутися з неї усього зайвого.
"Мотиваційний" одяг
Якщо ви зберігаєте речі, що не підходять вам за розміром, на випадок, коли ви схуднете – саме зараз час викинути цей одяг. Адже ви не можете його носити зараз, а це значить, що він лише марно займає місце у ваших шухлядах, пише Real Simple.
Які ще лайфхаки для дому слід знати?
Якщо у вас вдома є собака, запах з часом може стати досить неприємним. Та позбутися специфічного аромату можна завдяки елементарному засобу.
Також після свят є ідеальна можливість почистити усі прибори: столове срібло можна натерти за лічені хвилини, якщо знати простий лайфхак.
Часті питання
Які речі рекомендується викинути з дому?
Рекомендується викинути стару техніку, яку не використовуєте, зайві шнури, папери, що збирають безлад, протерміновану їжу з комори та "мотиваційний" одяг, який не підходить за розміром.
Чому важливо позбутися старої техніки та шнурів?
Стара техніка та шнури займають багато місця — якщо у вас є новіші альтернативи, їх варто викинути, щоб звільнити простір у домі.
Які лайфхаки для дому можуть бути корисними?
Корисними можуть бути лайфхаки для усунення запаху собаки за допомогою простого засобу та чищення столових приборів, щоб вони сяяли, як нові.