Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Правило 80/20 для чистого та охайного дому: досвідчені господині використовують його вже давно
10 січня, 18:05
3

Правило 80/20 для чистого та охайного дому: досвідчені господині використовують його вже давно

Марина Блохіна
Основні тези
  • Правило 80/20 полягає в тому, щоб займати речами лише 80% простору, залишаючи 20% порожніми для комфорту та відчуття простору.
  • Основний виклик полягає в тому, щоб протягом п'яти днів поспіль позбавити 20% площі дому від зайвих речей, що допоможе швидко побачити результати.

Багато людей шукають способи підтримувати порядок у домі без постійного прибирання – і насправді це цілком можливо та не так вже й складно – потрібно лише знати одне просте правило.

Багато людей вже знають про правило 15-хвилинного прибирання – щодня потрібно виділяти зовсім трохи часу, аби розбиратися з поточними завданнями по дому, аби вони не накопичувалися до кінця тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, прибирання може бути ефективним тільки у випадку, якщо у вас обмежена кількість речей. 

Цікаво Килим знову стане пухнастим, як після покупки: елементарний лайфхак

Як працює правило 80/20?

Якщо у вашому домі зберігається дуже багато різних дрібничок, старих непотрібних речей, сентиментальних сувенірів з минулого, одягу, який ви вже давно не носите тощо, підтримувати порядок в ньому стане набагато складніше. А створюється така ситуація зазвичай через те, що людям дуже складно попрощатися зі своїми речами. 

Але стратегія 80/20 допоможе з цим впоратися, і вона досить проста – займайте речами лише 80% будь-якого простору, натомість 20% залишайте порожніми, аби забезпечити комфорт та відчуття простору, пише Vouge

Простір між речами – це основне гасло організованого життя і житла. На практиці це працює так – у кожній вашій шафі чи шухляді речей має бути не більше, ніж 80% від того, що може в неї вміститися. Якщо ви помітили, що якусь шухляду вам важко зачинити через кількість речей всередині – це значить, що потрібно її розхламити та попрощатися з деякими речами, або ж знайти для них нове місце. 

Але зупинятися на одній ділянці не варто. Основний виклик – це позбавити речей 20% площі свого дому протягом п'яти днів поспіль. Так ви ввійдете в ритм та швидко побачите результати. Варто лише налаштуватися на те, що з деякими речами доведеться розпрощатися, і ви досить швидко ввійдете у ритм та зрозумієте, що вам потрібно, а що – ні. 

Та метод 80/20 зовсім не означає, що ви маєте залишати цілі полиці у шафах та стелажах порожніми. Навпаки – речі, що раніше були нагромаджені у купу, можна розмістити вільніше, аби між ними залишався простір. 

Які ще лайфхаки для організації дому варто знати?

Часті питання

Що таке правило 15-хвилинного прибирання?

Правило 15-хвилинного прибирання передбачає виділення щодня короткого часу для вирішення поточних завдань по дому, щоб вони не накопичувалися до кінця тижня.

Як працює правило 80/20 для організації простору?

Правило 80/20 рекомендує займати речами лише 80% будь-якого простору, залишаючи 20% порожніми для комфорту та відчуття простору — це сприяє організованому життю і полегшує підтримку порядку.

Які ще лайфхаки для організації дому можуть бути корисними?

Корисними можуть бути лайфхаки, як-от виконання кількох елементарних завдань перед сном для уникнення довгого прибирання та знаходження інших застосувань для старих речей, таких як простирадла, замість їх викидання.