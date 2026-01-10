Правило 80/20 для чистого и опрятного дома: опытные хозяйки используют его уже давно
- Правило 80/20 заключается в том, чтобы занимать вещами только 80% пространства, оставляя 20% пустыми для комфорта и ощущения пространства.
- Основной вызов заключается в том, чтобы в течение пяти дней подряд избавить 20% площади дома от лишних вещей, что поможет быстро увидеть результаты.
Многие люди ищут способы поддерживать порядок в доме без постоянной уборки –и на самом деле это вполне возможно и не так уж и сложно –нужно лишь знать одно простое правило.
Многие люди уже знают о правиле 15-минутной уборки – ежедневно нужно выделять совсем немного времени, чтобы разбираться с текущими задачами по дому, чтобы они не накапливались до конца недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, уборка может быть эффективной только в случае, если у вас ограниченное количество вещей.
Интересно Ковер снова станет пушистым, как после покупки: элементарный лайфхак
Как работает правило 80/20?
Если в вашем доме хранится очень много разных безделушек, старых ненужных вещей, сентиментальных сувениров из прошлого, одежды, которую вы уже давно не носите и т.д., поддерживать порядок в нем станет гораздо сложнее. А создается такая ситуация обычно из-за того, что людям очень сложно попрощаться со своими вещами.
Но стратегия 80/20 поможет с этим справиться, и она достаточно проста – занимайте вещами только 80% любого пространства, зато 20% оставляйте пустыми, чтобы обеспечить комфорт и ощущение пространства, пишет Vouge.
Пространство между вещами – это основной лозунг организованной жизни и жилья. На практике это работает так – в каждом вашем шкафу или ящике вещей должно быть не более, чем 80% от того, что может в него поместиться. Если вы заметили, что какой-то ящик вам трудно закрыть из-за количества вещей внутри – это значит, что нужно его расхламить и попрощаться с некоторыми вещами, или найти для них новое место.
Но останавливаться на одном участке не стоит. Основной вызов – это лишить вещей 20% площади своего дома в течение пяти дней подряд. Так вы войдете в ритм и быстро увидите результаты. Стоит только настроиться на то, что с некоторыми вещами придется распрощаться, и вы достаточно быстро войдете в ритм и поймете, что вам нужно, а что – нет.
И метод 80/20 вовсе не означает, что вы должны оставлять целые полки в шкафах и стеллажах пустыми. Наоборот – вещи, ранее были нагромождены в кучу, можно разместить свободнее, чтобы между ними оставалось пространство.
Какие еще лайфхаки для организации дома стоит знать?
Для того, чтобы дома всегда было чисто и убрано, опытные хозяйки каждый вечер перед сном выполняют эти несколько элементарных задач. Этот простой метод помогает избежать долгой и изнурительной уборки.
Кроме того, не спешите выбрасывать старые простыни, даже если вы не планируете уже на них спать. Дома для них можно найти множество других применений.
Частые вопросы
Что такое правило 15-минутной уборки?
Правило 15-минутной уборки предполагает выделение ежедневно короткого времени для решения текущих задач по дому, чтобы они не накапливались к концу недели.
Как работает правило 80/20 для организации пространства?
Правило 80/20 рекомендует занимать вещами лишь 80% любого пространства, оставляя 20% пустыми для комфорта и ощущения пространства - это способствует организованной жизни и облегчает поддержание порядка.
Какие еще лайфхаки для организации дома могут быть полезными?
Полезными могут быть лайфхаки, например, выполнение нескольких элементарных задач перед сном во избежание долгой уборки и нахождение других применений для старых вещей, таких как простыни, вместо их выбрасывания.