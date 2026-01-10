Укр Рус
10 января, 18:05
3

Правило 80/20 для чистого и опрятного дома: опытные хозяйки используют его уже давно

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Правило 80/20 заключается в том, чтобы занимать вещами только 80% пространства, оставляя 20% пустыми для комфорта и ощущения пространства.
  • Основной вызов заключается в том, чтобы в течение пяти дней подряд избавить 20% площади дома от лишних вещей, что поможет быстро увидеть результаты.

Многие люди ищут способы поддерживать порядок в доме без постоянной уборки –и на самом деле это вполне возможно и не так уж и сложно –нужно лишь знать одно простое правило.

Многие люди уже знают о правиле 15-минутной уборки – ежедневно нужно выделять совсем немного времени, чтобы разбираться с текущими задачами по дому, чтобы они не накапливались до конца недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, уборка может быть эффективной только в случае, если у вас ограниченное количество вещей.

Как работает правило 80/20?

Если в вашем доме хранится очень много разных безделушек, старых ненужных вещей, сентиментальных сувениров из прошлого, одежды, которую вы уже давно не носите и т.д., поддерживать порядок в нем станет гораздо сложнее. А создается такая ситуация обычно из-за того, что людям очень сложно попрощаться со своими вещами.

Но стратегия 80/20 поможет с этим справиться, и она достаточно проста – занимайте вещами только 80% любого пространства, зато 20% оставляйте пустыми, чтобы обеспечить комфорт и ощущение пространства, пишет Vouge.

Пространство между вещами – это основной лозунг организованной жизни и жилья. На практике это работает так – в каждом вашем шкафу или ящике вещей должно быть не более, чем 80% от того, что может в него поместиться. Если вы заметили, что какой-то ящик вам трудно закрыть из-за количества вещей внутри – это значит, что нужно его расхламить и попрощаться с некоторыми вещами, или найти для них новое место.

Но останавливаться на одном участке не стоит. Основной вызов – это лишить вещей 20% площади своего дома в течение пяти дней подряд. Так вы войдете в ритм и быстро увидите результаты. Стоит только настроиться на то, что с некоторыми вещами придется распрощаться, и вы достаточно быстро войдете в ритм и поймете, что вам нужно, а что – нет.

И метод 80/20 вовсе не означает, что вы должны оставлять целые полки в шкафах и стеллажах пустыми. Наоборот – вещи, ранее были нагромождены в кучу, можно разместить свободнее, чтобы между ними оставалось пространство.

Какие еще лайфхаки для организации дома стоит знать?

