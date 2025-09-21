Восени, коли грядки на городі вже звільняються і від картоплі, і від цибулі, можна переходити до посіву сидератів – рослин, що природним чином можуть збагатити ґрунт поживними речовинами та мікроелементами, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом".

Що посадити під зиму після картоплі?

Не всі городники знають, у чому користь сидератів – втім, ці рослини просто незамінні, якщо ви хочете з року в рік отримувати високий врожай. Принцип дії сидератів досить простий – потрібно тільки засадити однією рослиною поле, а коли вона підросте, скосити її. Прибирати не потрібно – рослина має перегнити, і тоді на її місці можна висаджувати бажані культури.

Серед дачників чималою популярністю користуються овес, жито, віка та гірчиця – але рекордсменами за швидкістю проростання та кількістю зеленої маси все ж залишаються олійна редька та пижмолиста фацелія.

Редька олійна

Це відома рослина сімейства хрестоцвітних. Попри те, що в їжу її вживати не можна, для овочів вона стане безцінним добривам. Вона також може бути і медоносом, і кормовою культурою. Такий вид редьки не утворює коренеплоду, натомість плодами є стручки з невеликими насінинами.

Олійна редька може проникати навіть у дуже щільні ґрунти, розриваючи їхню монолітну структуру, а також вона володіє м'ясистим, багатим на поживні речовини листям.

Фацелія пижмолиста

Ця рослина належить до родини водолистих. Це дуже корисна культура не тільки для підживлення городу, але й для бджільництва, адже фацелія виділяє нектар протягом світлового дня, і бджоли, що надто затрималися на полях, часто ночують на її квітах.

Рослина може витримати заморозки, а насіння зберігає схожість протягом 4 років. Залишки фацелії швидко розкладаються та перетворюються на мінеральні речовини, тож сіяти її варто навіть на чорноземі, що вже згадувати про більш бідні ґрунти.



Фацелія є дуже корисним сидератом / Фото Pexels

Які сидерати посадити для високого урожаю картоплі?

Одразу ж потрібно висадити сидерати й на місці, де наступного року плануєте садити бульбу – так зможете отримати максимальний урожай, пише "СонцеСад". Одні з найкращих варіантів – це також олійна редька, а ще вика, біла гірчиця та жито.

Втім, однієї тільки органіки для багатого урожаю недостатньо. Картоплі для розвитку потрібно чимало мікроелементів, і тому додатково потрібно внести мінеральні добрива, найкращим з яких вважається нітроамофоска.

