Цвітіння гортензій напряму залежить від того, як ці кущі перенесуть зимові холоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І для того, аби цвітіння було максимально пишним, садівників закликають прямо зараз виконати одну дуже просту роботу.

Цікаво Букет зів'яне за один день: які квіти не можна ставити в одну вазу

Що робити, щоб гортензії цвіли дуже пишно?

З наближенням прохолодної погоди чимало квітникарів забувають про свій літній сад – а дарма, адже зараз він також потребує догляду. Якщо ви хочете, аби він знову тішив цвітінням наступного року, є одне завдання, яке потрібно виконати вже зараз.

Найкращий спосіб забезпечити пишне цвітіння гортензій – це обрізати сухі квіти вже зараз. Більшість гортензій цвітуть на молодих гілках, а не на старих, і тому вони отримають чималу користь від обрізки зараз, до настання зими.

Перше, що потрібно зробити – це видалити засохлі та відцвілі квіти, а вже тоді переходити до обрізки. Кущу потрібно надати форму, розділяючи гілки, що переплелися, та видаляючи хворі та сухі частини куща. Щойно рослина перейде у стан спокою – це може бути наприкінці зими чи на початку весни, потрібно провести ще одну ретельну обрізку.



З гортензії потрібно видалити сухі квіти / Фото Pexels

Це може здаватися надмірним, та це гарантуватиме, що ваша гортензія цвістиме пишніше навесні. Потрібно видаляти приблизно третину загальної маси рослини, аби стимулювати ріст нової деревини. Та якщо видалите більше, ніж третину, вам потрібно буде підготуватися до меншої кількості весняних та літніх квітів.

Але є й ще одне завдання, яке садівникам варто виконати з гортензією до настання зими – і це укриття рослини, пише Agromarket. Попри те, що в Україні рідко трапляються досить сильні морози, аби спричинити загибель гортензії, нехтувати цим завданням все ж не варто. Навіть некритичних температур достатньо, аби пошкодити молоді пагони та знизити якість цвітіння.

У вересні потрібно почати видаляти нижнє листя – просуваючись від низу куща до його верхівки. В середині вересня внесіть під кущі фосфорно-калійні добрива, а тоді здійсніть останній полив.

Вже тоді можна утеплити гортензію на зиму.

Що ще потрібно знати про осінній догляд за садом?