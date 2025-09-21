Якщо посадка буде занадто рано або занадто пізно – квіти або не встигнуть зацвісти, або прапорці будуть слабкими. Про це розповіли фахівці The Southern Living, передає 24 Канал.
Коли ідеально висаджувати тюльпани?
Оптимальний час для посадки цибулин тюльпанів – за 6 – 8 тижнів перед першими сильними заморозками. Якщо у вашому регіоні зима не дуже сувора, або ґрунт прогрітий, можна садити в жовтні – листопаді.
За Amsterdam Tulip Museum, тюльпани садять восени – приблизно з жовтня до середини грудня, залежно від кліматичної зони. Це дає цибулинам час укорінитися до морозів і пройти через холодний період, необхідний для цвітіння навесні.
Що ще важливо врахувати?
- Ґрунт має бути добре дренованим, уникати застою води.
- Цибулини садити на правильну глибину (зазвичай 2 – 3 висоти цибулини).
- Температура ґрунту перед посадкою має бути достатньо прохолодною, але не замерзлою.
Оптимальний час для посадки тюльпанів / Фото Unsplash
Чим обробити тюльпани перед посадкою?
Перед посадкою тюльпанів рекомендується обробити цибулини фунгіцидами, такими як "Фундазол", "Витарос" або "Епін", або світло-рожевим розчином марганцівки для захисту від хвороб.
Для захисту цибулин від мишей можна використовувати дьоготь, дьогтеве мило, мазь Вишневського, гострий перець або порошок гірчиці.