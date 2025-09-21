Якщо посадка буде занадто рано або занадто пізно – квіти або не встигнуть зацвісти, або прапорці будуть слабкими. Про це розповіли фахівці The Southern Living, передає 24 Канал.

Дивіться також Гортензії цвістимуть наступного року неймовірно пишно: потрібно зробити 1 річ зараз

Коли ідеально висаджувати тюльпани?

Оптимальний час для посадки цибулин тюльпанів – за 6 – 8 тижнів перед першими сильними заморозками. Якщо у вашому регіоні зима не дуже сувора, або ґрунт прогрітий, можна садити в жовтні – листопаді.

За Amsterdam Tulip Museum, тюльпани садять восени – приблизно з жовтня до середини грудня, залежно від кліматичної зони. Це дає цибулинам час укорінитися до морозів і прой­ти через холодний період, необхідний для цвітіння навесні.

Що ще важливо врахувати?

Ґрунт має бути добре дренованим, уникати застою води. Цибулини садити на правильну глибину (зазвичай 2 – 3 висоти цибулини). Температура ґрунту перед посадкою має бути достатньо прохолодною, але не замерзлою.



Оптимальний час для посадки тюльпанів / Фото Unsplash

Чим обробити тюльпани перед посадкою?