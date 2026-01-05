Найкраща порада щодо пошуку речей у секонд-хенді – це завжди мати список та бути відкритими до всього. Список допоможе зосередитися, а відкритий розум дасть знайти щось, що задовільнить потребу, але чого не було у списку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Як зігрітися у -20 градусів: ці поради допоможуть пережити дуже холодний січень

Як шукати речі в секонд-хенді у 2026?

З початком нового року багато людей складають список бажань – і для того, аби втілити його, не витративши усі збереження, варто навідатися до найближчого секонд-хенду. Але для цього слід знати, який саме асортимент речей там можна знайти – це запорука успішного шопінгу.

Отож, досвідчений покупець секонд-хендів радить скласти таку собі "мапу" з магазинами, де можуть бути ті чи інші речі. Це точно збільшить ваші шанси знайти те, чого ви хочете. Отож, ось які категорії товарів можна шукати у магазинах вживаних речей.

Одяг і текстиль

Брендові шовкові хустки, висококласні дизайнерські речі – це те, що слід поставити собі за мету наступного року. Окрім того, у секонд-хендах завжди слід дивитися на склад одягу та текстилю – адже там легко можна відшукати стовідсоткову вовну чи кашемір – і навіть ручної роботи.

Меблі

Вживані меблі можна шукати й у секонд-хендах, і онлайн – і в другому випадку знайти бажане шансів набагато більше.

Картини та інші витвори мистецтва

Певно, це мрія багатьох людей, що часто ходять секонд-хендами – відшукати там картину справді відомого художника, пише Real Simple. Досвідчена покупчиня Ешлі Поскін радить використовувати Google Lens – так можна ідентифікувати й підписи, і роботи художників.

Це ідеальний інструмент на випадок, якщо ви знайшли картину та вагаєтеся щодо того, чи варто її купувати.

Кухонне начиння

Повсякденний посуд, каструлі, сковорідки, цікаві чашки, які вже не знайти у звичайних магазинах – все це можна відшукати у секонд-хендах. Окрім того, у секондах варто шукати унікальні речі – як-от ретро-скарби для бару, вінтажні тарілки чи кухні тощо.

Які ще лайфхаки слід знати?