Деякі рослини конкурують між собою за поживні речовини, виснажуючи ґрунт чи провокуючи розвиток хвороб, пише ТСН. Саме тому варто уважно підходити до планування посадок і не садити певні культури поруч з кабачками чи цукіні.

Що не можна садити поруч з кабачками та цукіні?

  • Гарбузи, огірки, дині. Усі вони належать до однієї родини, тому мають схожі потреби. Через це виникає конкуренція за ресурси і підвищується ризик поширення спільних хвороб, зокрема грибкових.
  • Картопля. Вона активно забирає поживні речовини з ґрунту, через що кабачки можуть розвиватися гірше й давати менше плодів.
  • Редька і редис. Ці культури можуть пригнічувати ріст кабачків через конкуренцію та вологу.
  • Кукурудза. Якщо висадити її надто близько, то вона затінятиме кабачки, які потребують достатньої кількості сонячного світла для нормального розвитку.

Деякі рослини погано впливають на ріст кабачків / Фото Pexels
Які рослини можна садити поруч з кабачками?

Горох та квасоля – допомагають насичувати ґрунт азотом.

Часник та цибуля – відлякують шкідників та зменшують ризик захворювань.

Кріп – приваблює корисних комах.

Салат і шпинат – не створюють конкуренції за поживні речовини.

Чорнобривці – сприяють захисту від шкідників і позитивно впливають на стан ґрунту.

Якщо грамотно підібрати "сусідів", то кабачки і цукіні будуть краще рости й стабільно даватимуть хороший урожай.

Для гарного росту буряків теж важливе правильне сусідство з іншими рослинами, такими як хрестоцвіті овочі, цибуля, часник, та ароматичні трави, пише Zielony Ogrodek. Буряк лише не варто садити поруч з картоплею, морквою та шпинатом, оскільки вони можуть конкурувати за поживні речовини або мати спільних шкідників.

