Деякі рослини конкурують між собою за поживні речовини, виснажуючи ґрунт чи провокуючи розвиток хвороб, пише ТСН. Саме тому варто уважно підходити до планування посадок і не садити певні культури поруч з кабачками чи цукіні.
Що не можна садити поруч з кабачками та цукіні?
- Гарбузи, огірки, дині. Усі вони належать до однієї родини, тому мають схожі потреби. Через це виникає конкуренція за ресурси і підвищується ризик поширення спільних хвороб, зокрема грибкових.
- Картопля. Вона активно забирає поживні речовини з ґрунту, через що кабачки можуть розвиватися гірше й давати менше плодів.
- Редька і редис. Ці культури можуть пригнічувати ріст кабачків через конкуренцію та вологу.
- Кукурудза. Якщо висадити її надто близько, то вона затінятиме кабачки, які потребують достатньої кількості сонячного світла для нормального розвитку.
Деякі рослини погано впливають на ріст кабачків / Фото Pexels
Які рослини можна садити поруч з кабачками?
Горох та квасоля – допомагають насичувати ґрунт азотом.
Часник та цибуля – відлякують шкідників та зменшують ризик захворювань.
Кріп – приваблює корисних комах.
Салат і шпинат – не створюють конкуренції за поживні речовини.
Чорнобривці – сприяють захисту від шкідників і позитивно впливають на стан ґрунту.
Якщо грамотно підібрати "сусідів", то кабачки і цукіні будуть краще рости й стабільно даватимуть хороший урожай.
Для гарного росту буряків теж важливе правильне сусідство з іншими рослинами, такими як хрестоцвіті овочі, цибуля, часник, та ароматичні трави, пише Zielony Ogrodek. Буряк лише не варто садити поруч з картоплею, морквою та шпинатом, оскільки вони можуть конкурувати за поживні речовини або мати спільних шкідників.
Що варто знати про посадку овочів?
Посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників.
Час посіву насіння капусти залежить від сорту та кліматичних умов: ранні сорти висівають з кінця березня, середньостиглі - зараз, а пізні - з кінця березня до середини квітня.