Такое разделение сезона на "до" и "после" Пасхи имеет практическое значение, поскольку различные растения требуют разной температуры почвы для успешного роста, пишет ТСН.
Что можно посадить до Пасхи?
К середине апреля грядки можно засевать растениями, которые хорошо выдерживают заморозки и прорастают при низких температурах (от 2 до 5 градусов тепла). Влага после таяния снега помогает семенам быстро набирать силу.
Зелень и пряные травы
Ранней весной высевают укроп, петрушку, шпинат и салат. Уже через несколько недель они дают первый витаминный урожай. Также в это время сажают лук на перо и севок.
К Пасхе можно сажать зелень и пряные травы
Корнеплоды
Морковь, пастернак и редис попадают в почву одними из первых. Редис особенно популярен благодаря быстрому прорастанию.
Если же почва достаточно прогрелась, то можно даже высаживать ранние сорта картофеля, чтобы они успели укорениться до теплой погоды.
В апреле также можно сажать цветную капусту, говорится в ютуб-ролике на канале "Дом и приусадебный участок". Лучшими сортами считается "Немо" и "Илькар", вегетационный период которых составляет 70 дней. А вот брокколи развивается за 25 – 35 дней, поэтому ее сеют каждые 2 – 3 недели, чтобы в течение всего сезона получать урожай.
Бобовые
Горох и бобы требуют много влаги для набухания семян, поэтому в начале весны – оптимальное время для их посадки.
Что сажать после Пасхи?
После 12 апреля риск сильных заморозков существенно уменьшается, а почва начинает глубже прогреваться. Это время уже подходит для посадки тех культур, которые не боятся холода – это огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, фасоль и сахарная кукуруза.
Во второй половине апреля и в начале мая используют для высадки рассаду помидоров, перца и баклажанов. Однако еще дополнительно все же стоит проследить за ночными температурами. При заморозках молодые растения следует прикрывать на ночь агроволокном.
Что следует знать дачникам о посадках?
Для улучшения урожая голубики рекомендуется использовать естественное удобрение из черствого хлеба, которое подкисляет почву и стимулирует рост.
Не следует сажать кабачки и цукини рядом с тыквами, огурцами, дынями, картофелем, редькой, редисом и кукурузой из-за конкуренции за ресурсы и риск распространения болезней.